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НБУ прогнозирует увеличение безработицы

НБУ прогнозирует увеличение безработицы

Национальный банк Украины обновил прогноз уровня безработицы в Украине по методологии Международной организации труда. Прогноз на 2021 год ухудшен с 9,1% до 9,4%.

Об этом свидетельствует «Инфляционный отчет» Национального банка Украины (октябрь 2021 года).

«На прогнозном горизонте ситуация на рынке труда будет улучшаться благодаря росту экономики. Уровень безработицы уже в ближайшее время вернется к нейтральному уровню (8,5%) вместе с закрытием отрицательного разрыва ВВП», — говорится в отчете.


График: НБУ

В НБУ отметили, что по данным Государственной службы занятости, начиная с марта 2021 года количество вакансий устойчиво росло в годовом измерении практически во всех видах деятельности. Наибольший вклад имели сектора, которые уверенно восстанавливались (в том числе благодаря статистическому эффекту базы сравнения): секторы услуг, торговля и транспорт, промышленность, строительство. На фоне развертывания вакцинации усиливался и спрос на украинских работников за рубежом. В результате дополнительное предложение рабочей силы было абсорбировано экономикой — уровень занятости вырос, а уровень безработицы сократился.

«Введение более жестких карантинных ограничений в конце 2021 года может сдержать восстановление рынка труда. Но, учитывая приспособление бизнеса и населения к ограничениям, а также их определенное послабление для вакцинированных граждан, влияние будет не таким существенным, как в начале года», — говорится в прогнозе.

Справка Finance.ua:

  • в среднем по состоянию на сейчас из бюджета Украины на одного безработного тратят около 11 000 гривен. В 2020 году — по 12 800 грн, в 2019 — по 9 200 грн, а в 2017 — по 543 грн на человека;
  • по данным Госстата, во II квартале 2021 года количество занятого населения в возрасте 15−70 лет составило по 15,8 млн человек. Количество безработного населения составило по 1,6 млн человек, что меньше, чем в I квартале (1,8 млн человек);
  • в правительстве взялись за модернизацию сферы занятости — ради уменьшения уровня безработицы. Уже разработан кардинально новый подход к выплате пособия по безработице.

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По материалам РБК-Украина
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