НБУ прогнозирует увеличение безработицы

Национальный банк Украины обновил прогноз уровня безработицы в Украине по методологии Международной организации труда. Прогноз на 2021 год ухудшен с 9,1% до 9,4%.
Об этом свидетельствует «Инфляционный отчет» Национального банка Украины (октябрь 2021 года).
«На прогнозном горизонте ситуация на рынке труда будет улучшаться благодаря росту экономики. Уровень безработицы уже в ближайшее время вернется к нейтральному уровню (8,5%) вместе с закрытием отрицательного разрыва ВВП», — говорится в отчете.
График: НБУ
В НБУ отметили, что по данным Государственной службы занятости, начиная с марта 2021 года количество вакансий устойчиво росло в годовом измерении практически во всех видах деятельности. Наибольший вклад имели сектора, которые уверенно восстанавливались (в том числе благодаря статистическому эффекту базы сравнения): секторы услуг, торговля и транспорт, промышленность, строительство. На фоне развертывания вакцинации усиливался и спрос на украинских работников за рубежом. В результате дополнительное предложение рабочей силы было абсорбировано экономикой — уровень занятости вырос, а уровень безработицы сократился.
«Введение более жестких карантинных ограничений в конце 2021 года может сдержать восстановление рынка труда. Но, учитывая приспособление бизнеса и населения к ограничениям, а также их определенное послабление для вакцинированных граждан, влияние будет не таким существенным, как в начале года», — говорится в прогнозе.
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