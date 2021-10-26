Порядок и сроки уплаты единого налога

Finance.ua как портал, который заботится о вашем кошельке, узнал от ГНС о порядке начисления и сроках уплаты единого налога.

Так, плательщики единого налога І и II групп уплачивают единый налог путем осуществления авансового взноса не позже 20 числа (включительно) текущего месяца.

Такие плательщики единого налога могут осуществить уплату ЕН авансовым взносом за весь налоговый период, но не более чем до конца текущего отчетного года.

Начисление авансовых взносов для плательщиков единого налога І и II групп осуществляется контролирующими органами на основании заявления такого плательщика ЕН относительно размера выбранной ставки единого налога, заявления относительно периода ежегодного отпуска и/или заявления о сроке временной потери трудоспособности.

Плательщики единого налога І и II групп, которые не используют труд наемных лиц, освобождаются от уплаты единого налога в течение одного календарного месяца в год на время отпуска, а также за период болезни, подтвержденной копией листка нетрудоспособности, если она длится 30 и больше календарных дней.

Плательщики III группы платят ЕН в течение 10 календарных дней после предельного срока подачи налоговой декларации за налоговый квартал.

Суммы ЕН подлежат зачислению в счет будущих платежей по этому налогу по заявлению плательщика ЕН.

Ошибочно и/или излишне уплаченные суммы единого налога подлежат возврату плательщику.

Единый налог, начисленный за превышение объема дохода, уплачивается в течение 10 календарных дней после предельного срока подачи налоговой декларации за налоговый квартал.

Уплата ЕН плательщиками І-ІІ групп осуществляется по месту налогового адреса.

Справка Finance.ua

плательщики ЕН І и II групп подают в контролирующий орган налоговую декларацию плательщика единого налога в срок, установленный для годового налогового периода, в которой отражаются объем полученного дохода, ежемесячные авансовые взносы, а также сведения о суммах единого взноса, начисленного, рассчитанного и уплаченного в порядке, определенном законом для данной категории плательщиков;

такая налоговая декларация подается, если плательщик ЕН не допустил превышения в течение года объема дохода, определенного в п. 291.4 ст. 291 НКУ , или самостоятельно не перешел на уплату ЕН по ставкам, установленным для плательщиков единого налога второй или третьей группы;

плательщики ЕН III группы подают в контролирующий орган налоговую декларацию плательщика единого налога в сроки, установленные для квартального налогового периода;

плательщики ЕН III группы (физические лица) в составе налоговой декларации плательщика ЕН за IV квартал налогового года подают также сведения о суммах единого взноса, начисленного, рассчитанного и уплаченного в порядке, определенном законом для данной категории плательщиков.

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