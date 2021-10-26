Украина должна заплатить $14 млрд по внешнему долгу в 2022-2023 годах - НБУ

НБУ констатирует, что благодаря поступлениям от глобального распределения СПЗ Украина смогла нарастить резервы до максимального уровня с апреля 2012 года – 31,6 млрд долл. по состоянию на конец августа. Это обеспечило успешное прохождение государством периода пиковых выплат в сентябре (3,1 млрд долл.). Хотя резервы снизились до 28,7 млрд долл. на конец сентября, они остались на высоком уровне, около 90% от минимально необходимого уровня по критерию МВФ.

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НБУ отмечает, что сотрудничество с МВФ обеспечит доступ к другому официальному финансированию и международным рынкам капитала. Так, ожидается, что резервы в конце 2021 года вырастут и будут колебаться около 30-31 млрд долл. в течение следующих двух лет, что будет отвечать минимально необходимому уровню по критерию достаточности МВФ.



График: НБУ

В то же время по сравнению с предыдущим прогнозом ожидается несколько более слабый приток капитала по финансовому счету. Это обусловлено как более слабым спросом нерезидентов на гривневые ОВГЗ на фоне ужесточения монетарной политики в развитых странах, так и снижением долговых привлечений частного сектора.



График: НБУ

«Риски для внешней устойчивости не материализовались. Благодаря прохождению кризиса без валютных шоков и сохранению доступа к внешнему финансированию, в том числе благодаря сотрудничеству с МВФ, внешний долг Украины относительно ВВП на конец первого полугодия 2021 года сократился до минимального уровня с 2014 года (75.2%), а краткосрочного – с 2009 года (28.4%).

Благодаря дальнейшему экономическому росту и взвешенным макроэкономической и фискальной политикам ожидается дальнейшее снижение этого соотношения. Достаточный уровень резервов будет продолжать играть роль буфера безопасности и обеспечит ликвидность для обслуживания внешнего долга. В частности, в течение 2022 – 2023 годов Украина должна выплатить около 14 млрд долл. по внешним обязательствам. Поэтому продолжение сотрудничества с МВФ и проведение структурных реформ позволит поддерживать интерес инвесторов и привлекать необходимое финансирование для проведения выплат», – сообщают в Нацбанке.