Исследование Oracle: для карьерного развития сотрудникам нужна поддержка ИИ

Проведённое компаниями Oracle и Workplace Intelligence исследование продемонстрировало неутешительные результаты: большинство опрошенных офисных сотрудников испытывают сложности с карьерным развитием и личной жизнью.
При этом участники опроса выразили надежду, что искусственный интеллект и новые технологии помогут им преодолеть трудности лучше, чем советники-люди.
В ходе опроса, проведённого среди 14 600 офисных сотрудников, менеджеров, руководителей HR-служб и топ-менеджеров в 13 странах, выяснилось, что в постпандемийном мире большинство опрошенных испытывают проблемы в рабочей и личной сферах — на 80 % сотрудников негативно повлияли события прошлого года. В числе особых «демотиваторов» — финансовые потери, ухудшение психического здоровья, а также чувство «отключённости» от собственной жизни.
При этом более половины опрошенных назвали 2021 год даже более стрессовым, чем 2020-й, а 76 % «чувствуют себя в западне в своём личном пространстве», многие тревожатся за будущее, страдают от рутины и одиночества.
По результатам опроса выяснилось, что люди стремятся к изменениям, способным вернуть чувство уверенности в профессиональной деятельности и личных отношениях. Оказалось, что 93 % опрошенных провели переоценку жизни, для 88 % изменилось само значение слова «успех», 75 % чувствуют профессиональный застой, а готовы менять свою жизнь 83 % респондентов. При этом в 2022 году многие выражают готовность отказаться от длинных отпусков, финансовых бонусов и даже части зарплаты ради возможности карьерного роста.
Для изменения своей жизни люди готовы положиться на технологии. Выяснилось, что 85 % рассчитывают на то, что технологии помогут им выбрать навыки, необходимые для развития, 75 % предпочитают положиться на рекомендации роботов по изменению жизни, а 82 % опрошенных уверены, что роботы лучше помогают развитию карьеры, чем люди — они дают беспристрастные рекомендации.
И, конечно, 87 % сотрудников уверены, что работодателям следует внимательнее отнестись к их потребностям. Кроме того, 55 % сотрудников предпочли бы остаться в компании, применяющей алгоритмы ИИ и другие технологии для поддержки карьерного развития.
По словам управляющего партнёра Workplace Intelligence Дэна Швабеля, инвестиции в навыки и развитие карьеры позволяют сотрудникам «вернуть ощущение контроля над профессиональной и личной жизнью».
Как считает директор по продажам бизнес-приложений Oracle в России Павел Новиков, несмотря на многочисленные проблемы, в период пандемии сотрудники смогли выстроить систему приоритетов: «Теперь, чтобы привлечь талантливых работников и удержать их, бизнесу нужно вкладываться в процессы развития сотрудников, прокладывать для них персональные траектории карьерного развития и полностью автоматизировать этот процесс, чтобы специалисты не чувствовали себя изолированными, несмотря на удалённую работу».
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