В Минсоцполитики уверяют, что на субсидии в этом году средств достаточно

Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко сообщил, что выделенных средств на субсидии на этот год абсолютно достаточно.

Об этом он сказал в эфире программы «Итоги. LIVE”, часть видео из которой публикует пресс-служба Министерства соцполитики.

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«Дополнительно 12 миллиардов гривен на субсидии в этом году выделено», – сказал Музыченко.

Он добавил, что во время расчетов бралось во внимание и то, что в карантинных зонах, согласно решению Кабинета Министров, расчет субсидий производится по специальным нормативам. «Поэтому на этот год нам средств абсолютно достаточно», – отметил замминистра.

Он добавил, что общими правилами назначения жилищной субсидии предусматривается, что если у человека есть задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг более 3 месяцев, то субсидия на общих условиях не назначается.

«Но предусмотрено также то, что человек, не согласный с такой задолженностью, может ее обжаловать, и в период обжалования он будет получать субсидию. Также предусмотрено то, что человек может оформить договор реструктуризации, в зависимости от того, какой это объем задолженности, за какой срок она образовалась, сколько человек может платить. Когда такой договор реструктуризации уже заключен, субсидия в текущем режиме будет назначена», – рассказал Музыченко.

Он отметил, что среди типичных причин отказов в предоставлении субсидий – наличие депозитов у желающих оформить субсидию, наличие двух, трех и более жилых помещений. «Во многих случаях есть понимание того, что многие трудоспособные члены семьи, которые нигде не работают системно, годами, и не состоят на учете в центре занятости», – добавил чиновник.

По его словам, сейчас более 200 тысяч домохозяйств лишились субсидии после прохождения проверки на право назначения пособия.

Справка Finance.ua:

в начале октября Верховная Рада приняла изменения в бюджет на 2021 год, предусматривающие выделение дополнительных 12 миллиардов гривен на субсидии;

11 августа 2021 года Кабинет Министров продлил действие специальных социальных нормативов при расчете субсидий для регионов, которые с начала отопительного сезона окажутся в красной зоне эпидопасности в случае новой волны распространения коронавирусной болезни;

таким образом, при расчете субсидии увеличены на 50% социальные нормативы пользования электрической энергией, холодной и горячей водой, водоотводом и природным газом для приготовления пищи и подогрева воды.

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