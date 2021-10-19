К концу сентября госдолг Украины составил $92 миллиарда — Минфин

Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины на конец сентября достиг 2 445,52 млрд грн, или 92,02 млрд дол. США.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«По состоянию на конец сентября 2021 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте составил 2 445,52 млрд грн (92,02 млрд долл. США в эквиваленте в иностранной валюте). По сравнению с предыдущим месяцем государственный и гарантированный государством долг Украины уменьшился в гривневом эквиваленте на 39,8 млрд грн и на 510 млн долл. США в долларовом эквиваленте», — говорится в сообщении.
При этом государственный долг уменьшился на 31,1 млрд гривень (на 296 млн долл. США в долларовом эквиваленте), а гарантированный государством долг уменьшился на 8,7 млрд грн (на 213 млн долл. США).
В министерстве предоставили подробную статистику по госдолгу.
Так, на конец сентября государственный долг составил 2 168,82 млрд грн (81,61 млрд долл. США), из которых 45,5% – государственный внутренний долг (ОВГЗ) и 54,5% – государственный внешний долг. Он, в свою очередь, состоит из кредитов международных финансовых организаций (22,4% общей суммы государственного долга), еврооблигаций (28,2%) и другого внешнего долга (3,9%).
Доля государственного долга в гривне по состоянию на конец сентября 2021 г. выросла до 40,2%.
За январь-сентябрь 2021 года платежи по погашению государственного долга составили 357,4 млрд грн, а по обслуживанию — 110,1 млрд грн.
Отмечается, что в течение сентября 2021 года Минфин провел 23 аукциона по размещению ОВГЗ, на финансирование государственного бюджета поступили 20,7 млрд гривень. Кроме этого, в государственный бюджет в сентябре была получена часть средств распределения специальных прав заимствований (СПЗ) МВФ в объеме 1 млрд СПЗ, или около 37,9 млрд гривень.
В сентябре 2021 года Минфин погасил третью серию облигаций внешнего государственного займа, выпущенных во время реструктуризации в 2015 году, а также третий и последний выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантию США. Общая сумма платежей по этим инструментам составила более 2,3 млрд дол. США.
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