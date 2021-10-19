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Гетманцев рассказал, кому проведут индексацию пенсий

Гетманцев рассказал, кому проведут индексацию пенсий

Власти собираются провести индексацию для всех категорий украинских пенсионеров. Об этом заявил на телеканале «Украина 24» народный депутат от «Слуги народа» Даниил Гетманцев.

«Вопрос пенсий, наверное, один из самых сложных вопросов социального обеспечения в принципе. Мы понимаем, что-то, что мы имеем сейчас в стране, это результат преступных решений, которые были приняты в 2015 году путем заморозки социальных стандартов в стране, когда официально на уровне бюджета прожиточный минимум стал меньше, чем фактический прожиточный минимум, в два раза. Мы из этой ситуации выходим, но, к сожалению, выходим очень медленно.
Несмотря на то, что мы были в кризисе, нам удалось за два года повысить пенсии на 25%. Средняя пенсия повысилась на 25%. Мы ввели доплаты для лиц старше 80 лет, для лиц старше 75 лет. Мы провели индексацию пенсий в этом году, в прошлом году и проведем индексацию в следующем году, причем не так, как было раньше — не проводилась индексация военным и научным работникам. Мы проведем индексацию всем», — сказал он.

По мнению Гетманцева, прошлая власть сделала пенсионеров пострадавшими.

«Дело в том, что за счет пенсионеров прошлая власть решала все остальные проблемы в стране, в том числе свои личные проблемы. Пенсионеры считались неорганизованной группой населения, которые не выйдут на улицы. Для нас социалка в целом и особенно пенсионеры являются приоритетом, и мы по ним работаем в первую очередь», — заявил он.

Справка Finance.ua:

  • Министр финансов Сергей Марченко заявил, что в Украине планируют создать Государственный накопительный фонд, который вначале будет единым для всех, гарантирование вкладов этого фонда будет стопроцентным.
  • Накопительная пенсия будет выплачиваться дополнительно к солидарной и не будет уменьшать ее размер. Для того чтобы защитить деньги на пенсионных счетах, государство на первом этапе будет играть ведущую роль в предоставлении услуг.

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По материалам Телеканал 24
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