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Украина остается в «зеленом» списке ЕС для путешествий

Украина остается в «зеленом» списке ЕС для путешествий

Европейский союз на этой неделе не пересматривал список третьих стран, для граждан государствам ЕС рекомендовано отменять ограничения на въезд, и Украина остается в «зеленом» списке.

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк.

«В конце концов на этой неделе не будет никаких изменений в рекомендованный ЕС безопасный список путешествий третьих стран. Это означает, что Украина пока остается. На следующей неделе список будет пересмотрен снова», — написал Джозвяк.

Последний раз ЕС пересматривал свой «зеленый список» 8 октября, и Украина осталась в нем — несмотря на то, что по формальным критериям уже не соответствовала нормам, установленным европейским законодательством о беспрепятственном въезде.

Сейчас в перечне третьих стран, откуда ЕС рекомендует разрешить несущественные поездки, 16 стран, в том числе Украина.

Страны Европейского Союза, как правило, прислушиваются к рекомендации Совета Е С и вводят ограничения на въезд для жителей стран, которых нет в списке, и на туристические путешествия для них.

По материалам Економічна Правда
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