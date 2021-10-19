НАТО учредило инновационный фонд безопасности на €1 миллиард

В штаб-квартире НАТО в рамках встречи министров обороны стран Альянса, которая продолжается сегодня в Брюсселе, состоялась церемония подписания учредительных документов по созданию первого в истории Инновационного фонда НАТО объемом 1 миллиард евро.
Такая информация обнародована в пятницу на сайте Североатлантического альянса.
«Министры 17 стран-союзниц согласились возглавить развитие первого Инновационного фонда НАТО. В ходе Брюссельского саммита лидеры НАТО обязались укреплять наш Альянс, включая поддержку и защиту трансатлантических инноваций. Сегодня мы выполнили это обязательство. Вместе мы обеспечим безопасность для наших народов в этом быстротечном мире», – сказал во время церемонии генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Как отмечается в сообщении, многонациональный Инновационный фонд поможет поддерживать НАТО на острие технологического развития с помощью совместных инвестиций в объеме 1 миллиард евро в развитие технологий двойного назначения, которые потенциально могут быть применены в секторах обороны и безопасности.
Создание такого фонда также будет способствовать более тесному сотрудничеству и доверию стран-участниц в глубоких технологических инновациях, без чего было бы трудно добиться успеха в поиске инновационных решений, которые необходимы для защиты альянса уже сейчас.
«Вместе с инструментом НАТО, так называемым ускорителем оборонных инноваций для Северной Атлантики (DIANA), Инновационный фонд НАТО будет поддерживать развитие защищенного трансатлантического сообщества в области инноваций», – говорится в документе.
В сообщении напоминается, что во время саммита в Брюсселе в июне текущего года сразу несколько стран предложили открыть на своей территории главные офисы и региональные инновационные центры DIANA для создания разветвленной инновационной сети с охватом Европы и Северной Америки.
Обе упомянутые инициативы, как ожидается, начнут в полной мере реализовываться во время следующего саммита НАТО в Мадриде в 2022 году.
По состоянию на теперь, обязательства в рамках вновь созданного Инновационного фонда НАТО взяли на себя 17 стран-союзниц – Бельгия, Чешская Республика, Эстония, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения и Великобритания.
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