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Нацбанк ухудшил прогноз восстановления экономики после кризиса

Нацбанк ухудшил прогноз восстановления экономики после кризиса

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2021 году на 3,1%. В июле НБУ прогнозировал рост экономики на уровне на 3,8%.

Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко на брифинге.

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Согласно обновленному прогнозу, в 2022 году экономика вырастет на 3,8% (ранее ожидался рост на 4,0%). В 2023 году ожидается рост на 4,0% (ранее ожидался рост на 4,0%).

Как отметил Шевченко, в первом полугодии 2021 года восстановление экономики было несколько слабее, чем ожидалось. Это обусловливалось рядом факторов, в частности влиянием карантинных ограничений. При этом высокочастотные индикаторы экономической активности свидетельствуют об оживлении экономики во втором полугодии. Так, рекордный урожай ранних зерновых культур обусловил быстрый рост сельского хозяйства. Устойчивый потребительский спрос поддержал розничную торговлю и пассажирооборот. Оживление инвестиционной активности вкупе с благоприятной внешней ценовой конъюнктурой способствовали восстановлению строительства и промышленности.

«Однако, учитывая показатели первого полугодия, высокие цены на энергоносители, а также текущее усложнение эпидемической ситуации, Национальный банк ухудшил прогноз роста экономики с 3,8% до 3,1% в 2021 году», — сказал он.

По его словам, неблагоприятная ситуация на рынке энергоносителей наряду с последствиями логистических проблем в мире будут ограничивать выпуск украинской промышленности и сдерживать темпы восстановления экономики и в следующем году. Учитывая это, НБУ пересмотрел прогноз роста ВВП в 2022 году с 4% до 3,8%. В 2023 году экономика вырастет на 4%.


Таблица: НБУ

По материалам РБК-Украина
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