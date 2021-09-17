Нацбанк ухудшил прогноз восстановления экономики после кризиса

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2021 году на 3,1%. В июле НБУ прогнозировал рост экономики на уровне на 3,8%.
Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко на брифинге.
Читайте также: НБУ принял решение об учетной ставки
Согласно обновленному прогнозу, в 2022 году экономика вырастет на 3,8% (ранее ожидался рост на 4,0%). В 2023 году ожидается рост на 4,0% (ранее ожидался рост на 4,0%).
Как отметил Шевченко, в первом полугодии 2021 года восстановление экономики было несколько слабее, чем ожидалось. Это обусловливалось рядом факторов, в частности влиянием карантинных ограничений. При этом высокочастотные индикаторы экономической активности свидетельствуют об оживлении экономики во втором полугодии. Так, рекордный урожай ранних зерновых культур обусловил быстрый рост сельского хозяйства. Устойчивый потребительский спрос поддержал розничную торговлю и пассажирооборот. Оживление инвестиционной активности вкупе с благоприятной внешней ценовой конъюнктурой способствовали восстановлению строительства и промышленности.
«Однако, учитывая показатели первого полугодия, высокие цены на энергоносители, а также текущее усложнение эпидемической ситуации, Национальный банк ухудшил прогноз роста экономики с 3,8% до 3,1% в 2021 году», — сказал он.
По его словам, неблагоприятная ситуация на рынке энергоносителей наряду с последствиями логистических проблем в мире будут ограничивать выпуск украинской промышленности и сдерживать темпы восстановления экономики и в следующем году. Учитывая это, НБУ пересмотрел прогноз роста ВВП в 2022 году с 4% до 3,8%. В 2023 году экономика вырастет на 4%.
Таблица: НБУ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве повысят стоимость проезда в общественном транспорте7 ч. назад - 1965 15
COVID-сертификат в «Дія»: пошаговая инструкцияВчера, 19:00 - 896 7
В НБУ пересчитали всю наличность, которую украинцы держат на рукахВчера, 12:03 - 3597 6
«Нафтогаз» планирует за 10 лет нарастить добычу газа почти в два раза8 ч. назад - 402 5
Мошенники оформили кредит через «Дію»: министр раскрыл преступную схемуВчера, 19:35 - 1487 3
Межбанк: кто снова спас американскую валюту от обвалаВчера, 18:45 - 2005
В Киеве повысят стоимость проезда в общественном транспорте7 ч. назад - 1965 15
Федоров рассказал, какие еще документы и услуги планируют добавить в «Дію» в ближайшее времяВчера, 16:03 - 1818
Золотые с бриллиантами: в «Борисполе» у украинки обнаружили часы стоимостью в миллион5 ч. назад - 1752 3
Кличко сообщил, когда Киев войдет в «красную» зону (инфографика)4 ч. назад - 1570
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPodsПозавчера, 12:10 - 264
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3409 3
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 974 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2659 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 2091 1