Tesla заявила о рекордной прибыли

В компании Tesla Илона Маска заявили о рекордной чистой прибыли в третьем квартале 2021 года.
Об этом сообщает CNBC.
Чистая прибыль компании в третьем квартале составила 1,62 млрд долларов США против 331 млн за аналогичный период прошлого года. Это второй раз для Tesla, когда прибыль компании за три месяца превышает 1 миллиард долларов США.
Выручка компании в третьем квартале составила 13,76 млрд долларов.
Отмечается, что эти финансовые показатели являются результатом улучшения показателей в сфере продаж электрокаров компании, которые выросли на 30,5% и демонстрируют хорошие результаты на протяжении последних пяти кварталов.
В то же время в компании Маска напомнили, что нехватка чипов в мире остается вызовом для Tesla. «Разнообразные вызовы, включая дефицит полупроводников, влияют на нашу способность поддерживать работу заводов на полной мощности», – говорится в заявлении.
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