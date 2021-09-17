ВР одобрила закон, регулирующий статус НАБУ

Принят Закон Украины О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины (№ 5459−1).
Соответствующее решение поддержали 304 народных депутата.
Согласно принятому документу, НАБУ станет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, а это сделает невозможным вмешательство КМУ в его деятельность.
Также документ определяет особенности применения законодательства о госслужбе для независимости НАБУ. Регулируется конкурсный отбор директора: КМУ будет назначать (а также в определенных законом случаях увольнять директора НАБУ по результатам конкурса, который будет проводить специальная комиссия (шесть человек, из которых три лица определяются Кабинетом Министров и три человека — определяются Кабмином на основании предложений партнеров по развитию, которые предоставляли Украине международную техническую помощь в предупреждении и противодействии коррупции).
Закон также определяет, что внешнюю оценку эффективности деятельности Национального бюро проводит комиссия в составе трех лиц, определенных Кабинетом Министров Украины на основании предложений партнеров по развитию, которые предоставляли Украине международную техническую помощь в предупреждении и противодействии коррупции.
С целью устранения правовой неопределенности относительно правового статуса лица, занимающего должность директора НАБУ, которая возникла в связи с Решением Конституционного суда Украины 9-г/2020, определяется, что лицо, назначенное на должность директора Национального бюро, продолжает исполнять все полномочия директора бюро до момента назначения руководителя ведомства по результатам открытого конкурсного отбора на занятие этой должности в порядке, установленном статьей 7 Закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины».
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