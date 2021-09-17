У вас есть $50 000. Купить жилье или инвестировать?

Куда вложить накопления, если депозит в банке уже не перекрывает уровень инфляции? Сегодня вместе с экспертами криптоплатформы Currency.com мы расскажем об инвестициях в недвижимость и акции и о том, что выгоднее: вложить существенные накопления в покупку жилья или в ценные бумаги.

Пассивный доход с недвижимости: миф или реальность

В теории иметь пассивный доход с жилья довольно просто: вы единоразово вкладываетесь в покупку и получаете деньги от сдачи в аренду. Как быстро окупятся ваши вложения?

Посчитаем рентабельность инвестиции (return on investment, или ROI). Предположим, вы купили квартиру с уже готовым ремонтом за $50 000 без кредита. За аренду вы просите $500, значит, за год она вам принесет $6 000:

ROI = $6 000/$50 000*100 = 12%

В год вы получите 12% от вложений. Получается, что полную стоимость квартиры вы сможете отбить за 8,5 лет.

Конечно, это грубый подсчет, который не предусматривает траты на ремонт, который за восемь лет точно придется сделать, бытовую технику или оплату услуг риэлтора. Кроме того, сдача квартиры в аренду сопряжена с рисками, и самый большой из них — арендаторы. Опустим ущерб за поломки, так как обычно они прописаны в договоре. Но что делать, если жильцы внезапно захотят съехать? Вам придется искать новых, а квартира в это время не будет приносить доход.

В чем преимущество акций

Очевидное преимущество акций для новичков — низкий порог входа. Начать торговать можно и со $100, необязательно единовременно вкладывать $50 тысяч. Биржи и торговые платформы упрощают процессы для начинающих трейдеров: создают бесплатные обучающие материалы, чтобы научить и стимулировать их к торговле.

Вложение в акции надежных крупных компаний («голубых фишек») за год может принести от 20%, если, конечно, не грянул всемирный кризис в экономике, как это было в 2008 и 2020 годах. Давайте рассмотрим пример.

Предположим, в октябре 2020 года вы вложили $100 в акции материнской компании Google Alphabet. Тогда они торговались по $1 555, а сейчас — по $2 827. То есть за год стоимость выросла почти на 82%. Получается, что за год вы бы заработали со ста долларов $82. Согласитесь, довольно неплохо.

Или, например, биржевые индексы: их прибыльность тоже впечатляет. За последний год S&P 500 вырос 28,13%, Dow Jones 30 — на 23,52%, а NASDAQ 100 — на 26,79%. Предположим, вы готовы вложить $10 тысяч в компании, которые входят в S&P 500. ROI такой инвестиции будет примерно равен росту индекса и составит около 28% без учета дивидендной поправки.

Однако в биржевые индексы, как и в акции «голубых фишек», редко можно вложиться напрямую: вам понадобится либо брокер, либо статус квалифицированного трейдера. Если же вы только начинаете путь в инвестициях, вам отлично подойдут токенизированные акции на криптобирже Currency.com: ими можно торговать без посредников.

И все же, какие бы акции вы ни выбрали, надо понимать, что высокая доходность подразумевает риск потери вложений. Поэтому лучше сбалансировать свой инвестиционный портфель и не вкладывать все деньги в один актив.

Для этого нужно руководствоваться простым правилом: когда экономика растет, дорожают и акции. В кризисные же времена в цене приобретают облигации — это бумаги, которые компании или государства запускают на рынке, чтобы взять взаймы у игроков на биржах. Часть средств можно инвестировать в сырье (золото или нефть). Такая стратегия поможет защитить инвестиции практически в любых экономических условиях, но ожидаемый доход от инвестиций может уменьшиться.

Еще одно правило — не паниковать при падении цен. Возможно, это только коррекция рынка, а не начало медвежьего направления. Анализируйте происходящее и не торопитесь сразу все продавать. Попробуйте наоборот докупить акции, которые вам кажутся перспективными, по сниженной цене. А когда рынок восстановится, вы сможете продать их с большей выгодой.

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Сообщение содержит информацию о движении рынка, не является инвестиционным исследованием, не должно рассматриваться в качестве инвестиционного совета.