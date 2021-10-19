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Как изменились цены на аренду квартир в Украине

Как изменились цены на аренду квартир в Украине

Рынок долгосрочной аренды жилой недвижимости вышел из коронакризиса. Об этом свидетельствует рост аппетита со стороны арендодателей.

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал от Будпортала какие цены предлагают.

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На общем фоне выделяется Львов.

Аппетиты местных арендодателей здесь значительно больше, чем в других городах Украины.

  • В сентябре 2021 года среднее предложение по однокомнатным квартирам составило 397 долл. (10,5 тыс. грн). Это на 49% больше, чем в аналогичный месяц 2020 года, и на 42% превышает цену 2019 года.

В августе стоимость впервые превысила 400 долл. Владельцы однокомнатных квартир просили в среднем 404 долл. (10,7 тыс. грн). За январь-сентябрь цены по сравнению с этим же периодом 2020 года выросли на 17,8%.

Двухкомнатные квартиры в городе Льва тоже подорожали. В сентябре за них просили 433 долл. (11,5 тыс. грн), в августе — 445 долл. (11,8 тыс. грн). Это соответственно на 10% и 42% больше, чем в 2020 году, и на 33% и 36% – чем в 2019 году.

На втором месте среди регионов — Днепр. Темпы роста стоимости аренды здесь скромнее.

  • Средняя месячная стоимость однокомнатной квартиры в январе-августе больше на 25%, чем за аналогичный период 2020 года, и на 43% – чем в 2019 году.

При этом днепровские арендодатели поднимают планку ежемесячно, начиная с марта 2021 года. За это время ставки долгосрочной аренды однокомнатных квартир выросли более чем на 20%. В октябре за однокомнатную квартиру просили в среднем 407 долл. (10,8 тыс. грн), за двухкомнатную — 538 долл. (14,3 тыс. грн).

Характерная особенность: в Днепре на 10−15% дешевле арендовать трехкомнатную квартиру, чем двухкомнатную. Такая аномалия наблюдается четыре месяца подряд.

По наблюдениям местной риелторской компании, такая ситуация возникла из-за того, что арендаторы чаще выбирают двухкомнатные квартиры с большей площадью. Кроме того, арендодатели в условиях карантина закрывают хостелы, поэтому на рынок попадает больше больших квартир.

В других городах стоимость аренды не изменилась или снизилась.

  • В Одессе с начала года средняя цена на однокомнатную квартиру осталась на уровне 2020 года — 303 долл. (8 тыс. грн),
  • в Харькове – уменьшилась на 1,3% до 261 долл. (6,9 тыс. грн).
  • В Тернопольском отделении Ассоциации риелторов заявили, что после снятия части карантинных ограничений спрос на аренду жилья существенно вырос. На фоне подорожания стройматериалов цены на аренду квартир выросли на 10−15%.

«Логично, что расходы на ремонт домов повлияли на стоимость аренды. С августа на рынке Тернополя наблюдается рост цен на аренду на 10−25% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года», — сообщили в ассоциации.

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По материалам Finance.UA
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