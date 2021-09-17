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Где найти реквизиты для уплаты сбора по нулевому декларированию

Где найти реквизиты для уплаты сбора по нулевому декларированию

Налоговики разъяснили, как найти реквизиты для уплаты сбора по результатам нулевого декларирования.

Как отмечается, после подачи плательщиком «Отчетной»/«Отчетной новой»/ «Уточняющей» одноразовой (специальной) добровольной декларации автоматически открывается интегрированная карточка плательщика за соответствующей территорией и в Электронном кабинете (приватная часть) в разделе «Состояние расчетов с бюджетом» становится доступной информация с отражением реквизитов для уплаты задекларированных сумм по одноразовому (специальному) добровольному декларированию с возможным использованием одной из существующих платежных систем и/или сгенерированного QR-кода по коду платежа 11011100.

При сканировании QR-кода на смартфоне пользователя автоматически открывается мобильное приложение банка со сформированными реквизитами счетов для уплаты Сбора.

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В случае если плательщиком был изменен адрес в соответствии с «новой отчетной» или «уточняющей» декларацией плательщику будет направлено уведомление с обновленными реквизитами для уплаты суммы Сбора.

В Электронном кабинете обеспечено автоматическое заполнение платежного поручения на основании данных плательщика.

Справка Finance.ua:

  • в рамках налоговой амнистии по состоянию на 12 октября было задекларировано 90,5 миллиона гривен, платежи в бюджет составили 4,5 миллиона гривен;
  • налоговая также объяснила, можно ли вернуть излишне уплаченную сумму сбора по одноразовому (специальному) добровольному декларированию;
  • глава налогового комитета Даниил Гетманцев ответил на наиболее критичные вопросы по налоговой амнистии.
По материалам Finance.UA
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