Где найти реквизиты для уплаты сбора по нулевому декларированию

Налоговики разъяснили, как найти реквизиты для уплаты сбора по результатам нулевого декларирования.
Как отмечается, после подачи плательщиком «Отчетной»/«Отчетной новой»/ «Уточняющей» одноразовой (специальной) добровольной декларации автоматически открывается интегрированная карточка плательщика за соответствующей территорией и в Электронном кабинете (приватная часть) в разделе «Состояние расчетов с бюджетом» становится доступной информация с отражением реквизитов для уплаты задекларированных сумм по одноразовому (специальному) добровольному декларированию с возможным использованием одной из существующих платежных систем и/или сгенерированного QR-кода по коду платежа 11011100.
При сканировании QR-кода на смартфоне пользователя автоматически открывается мобильное приложение банка со сформированными реквизитами счетов для уплаты Сбора.
В случае если плательщиком был изменен адрес в соответствии с «новой отчетной» или «уточняющей» декларацией плательщику будет направлено уведомление с обновленными реквизитами для уплаты суммы Сбора.
В Электронном кабинете обеспечено автоматическое заполнение платежного поручения на основании данных плательщика.
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