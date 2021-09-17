Где найти реквизиты для уплаты сбора по нулевому декларированию

Налоговики разъяснили, как найти реквизиты для уплаты сбора по результатам нулевого декларирования.

Как отмечается, после подачи плательщиком «Отчетной»/«Отчетной новой»/ «Уточняющей» одноразовой (специальной) добровольной декларации автоматически открывается интегрированная карточка плательщика за соответствующей территорией и в Электронном кабинете (приватная часть) в разделе «Состояние расчетов с бюджетом» становится доступной информация с отражением реквизитов для уплаты задекларированных сумм по одноразовому (специальному) добровольному декларированию с возможным использованием одной из существующих платежных систем и/или сгенерированного QR-кода по коду платежа 11011100.

При сканировании QR-кода на смартфоне пользователя автоматически открывается мобильное приложение банка со сформированными реквизитами счетов для уплаты Сбора.

В случае если плательщиком был изменен адрес в соответствии с «новой отчетной» или «уточняющей» декларацией плательщику будет направлено уведомление с обновленными реквизитами для уплаты суммы Сбора.

В Электронном кабинете обеспечено автоматическое заполнение платежного поручения на основании данных плательщика.

Справка Finance.ua:

в рамках налоговой амнистии по состоянию на 12 октября было задекларировано 90,5 миллиона гривен, платежи в бюджет составили 4,5 миллиона гривен;

налоговая также объяснила, можно ли вернуть излишне уплаченную сумму сбора по одноразовому (специальному) добровольному декларированию;