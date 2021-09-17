0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 85 0

Зеленский: В Украине достаточно газа по нормальным ценам

Зеленский: В Украине достаточно газа по нормальным ценам

Президент Владимир Зеленский уверяет, что в Украине достаточно запасов газа для потребителей.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу ICTV.

Читайте также: Нафтогаз моделирует различные сценарии прохождения отопительного сезона – Витренко

«Хочу всех успокоить. Считаю, много важных, предметных, а самое важное, что своевременных действий сделало правительство, власти сделали. На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам, по сравнению с европейскими ценами», — заявил Президент.

Он отметил, что, если бы власти не вмешались в эту ситуацию, цена на газ для населения была бы «как минимум 50 гривен», тогда как сейчас — около 8 гривен.

Комментируя реплику ведущего о том, что несколько городов уже ввели чрезвычайное положение в энергетике, Зеленский подчеркнул, что отопительный сезон — это ответственность и центральных, и местных властей.

«Поэтому мы подписали меморандум, в котором есть две главные вещи, НАК Нафтогаз и центральные власти гарантируют две вещи: конкретную стабильную цену и стабильный объем. Далее есть технические вопросы, юридические вопросы и политические вопросы некоторых представителей местных властей. Все это, я уверен, будет урегулировано. В любом случае, это будет нормальная цена», — заверил Зеленский.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.