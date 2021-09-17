Зеленский: В Украине достаточно газа по нормальным ценам

Президент Владимир Зеленский уверяет, что в Украине достаточно запасов газа для потребителей.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу ICTV.

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«Хочу всех успокоить. Считаю, много важных, предметных, а самое важное, что своевременных действий сделало правительство, власти сделали. На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам, по сравнению с европейскими ценами», — заявил Президент.

Он отметил, что, если бы власти не вмешались в эту ситуацию, цена на газ для населения была бы «как минимум 50 гривен», тогда как сейчас — около 8 гривен.

Комментируя реплику ведущего о том, что несколько городов уже ввели чрезвычайное положение в энергетике, Зеленский подчеркнул, что отопительный сезон — это ответственность и центральных, и местных властей.

«Поэтому мы подписали меморандум, в котором есть две главные вещи, НАК Нафтогаз и центральные власти гарантируют две вещи: конкретную стабильную цену и стабильный объем. Далее есть технические вопросы, юридические вопросы и политические вопросы некоторых представителей местных властей. Все это, я уверен, будет урегулировано. В любом случае, это будет нормальная цена», — заверил Зеленский.