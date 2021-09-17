0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

Процедура принудительного взыскания долгов по штрафам за нарушение ПДД

Процедура принудительного взыскания долгов по штрафам за нарушение ПДД

В последние годы многим автовладельцам в Украине приходится платить штрафы за нарушение правил парковки и дорожного движения.

Как происходит взыскание задолженности в принудительном порядке, рассказал начальник Юго-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции Иван Легостаев в интервью журналу «Бористен».

Что ожидает лиц, которые вовремя не уплатили штраф за нарушение ПДД. После открытия исполнительного производства к должнику применяются меры принудительного исполнения решения, в результате которых штраф взимается в двойном размере, а также исполнительный сбор в размере 10% от суммы штрафа и расходы, связанные с проведением исполнительных действий.

Исполнительный документ подается в отдел исполнительной службы по месту жительства, работы должника или по местонахождению его имущества.

В процессе взыскания задолженности государственный исполнитель:

  • выносит постановление об открытии исполнительного производства, в котором указывает об обязанности должника подать декларацию о доходах и имуществе;
  • предупреждает об ответственности за непредставление такой декларации или внесение в нее заведомо ложных сведений.

Одновременно с открытием исполнительного производства сведения в отношении должника появятся в Едином реестре должников.

После открытия исполнительного производства государственным исполнителем проверяются официальные источники дохода, наличие банковских счетов, имущества, с целью дальнейшего обращения на них взыскания. Также устанавливается имущественное положение должника по месту его жительства и в случае обнаружения имущества — производится его опись с целью дальнейшей реализации.

К должнику применяются меры принудительного исполнения:

  • накладывается арест на движимое и недвижимое имущество, средства должника в финансовых и банковских учреждениях;
  • проводится розыск транспортного средства должника.

Взыскание по исполнительным документам в первую очередь обращается на средства должника в гривнах и иностранной валюте, иные ценности, в том числе средства на счетах и вкладах в учреждениях банков и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах в депозитариях ценных бумаг.

В случае отсутствия у должника средств и ценностей, достаточных для удовлетворения требований взыскателя, взыскание обращается на принадлежащее должнику другое имущество, за исключением имущества, на которое по закону не может быть наложено взыскание.

Механизм ареста средств должника:

  • сейчас в Украине работает Система электронного взаимодействия с банками и автоматического ареста счетов должников;
  • принудительное списание средств со счетов, которые открыты должниками в банках, осуществляется на основании платежного требования исполнителя;
  • в дальнейшем списанные со счетов должника средства зачисляются на депозитные счета органов ГИС.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.