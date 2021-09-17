Процедура принудительного взыскания долгов по штрафам за нарушение ПДД

В последние годы многим автовладельцам в Украине приходится платить штрафы за нарушение правил парковки и дорожного движения.
Как происходит взыскание задолженности в принудительном порядке, рассказал начальник Юго-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции Иван Легостаев в интервью журналу «Бористен».
Что ожидает лиц, которые вовремя не уплатили штраф за нарушение ПДД. После открытия исполнительного производства к должнику применяются меры принудительного исполнения решения, в результате которых штраф взимается в двойном размере, а также исполнительный сбор в размере 10% от суммы штрафа и расходы, связанные с проведением исполнительных действий.
Исполнительный документ подается в отдел исполнительной службы по месту жительства, работы должника или по местонахождению его имущества.
В процессе взыскания задолженности государственный исполнитель:
Одновременно с открытием исполнительного производства сведения в отношении должника появятся в Едином реестре должников.
После открытия исполнительного производства государственным исполнителем проверяются официальные источники дохода, наличие банковских счетов, имущества, с целью дальнейшего обращения на них взыскания. Также устанавливается имущественное положение должника по месту его жительства и в случае обнаружения имущества — производится его опись с целью дальнейшей реализации.
К должнику применяются меры принудительного исполнения:
Взыскание по исполнительным документам в первую очередь обращается на средства должника в гривнах и иностранной валюте, иные ценности, в том числе средства на счетах и вкладах в учреждениях банков и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах в депозитариях ценных бумаг.
В случае отсутствия у должника средств и ценностей, достаточных для удовлетворения требований взыскателя, взыскание обращается на принадлежащее должнику другое имущество, за исключением имущества, на которое по закону не может быть наложено взыскание.
Механизм ареста средств должника:
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