0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 31 0

В Украине будут развивать зеленые виды транспорта

В Украине будут развивать зеленые виды транспорта

Украина в течение последних лет активно работала в направлении принятия обновленных климатических целей Парижского соглашения (НВВ2).

Об этом рассказала заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по вопросам европейской интеграции Ирина Ставчук.

«30 июля 2021 года Правительство утвердило обновленный национально определенный вклад, который ставит целью сократить выбросы парниковых газов до уровня 35% по сравнению с 1990 годом. Этот документ также предусматривает ряд трансформаций и в секторе транспорта, который является одним из загрязнителей, ведь через него в атмосферу попадают загрязняющие вещества и выбросы парниковых газов», — сообщила Ирина Ставчук.

Обновленные цели НПВ в секторе «Транспорт» предусматривают:

  • увеличение количества частного и общественного электротранспорта;
  • развитие железнодорожного и водного транспорта. Ведь такие виды транспорта имеют значительно меньшее влияние на окружающую среду;
  • переход автомобилей с ископаемого топлива на электроэнергию;
  • развитие микромобильности и соответствующей инфраструктуры.

Это те задачи, над которыми сейчас работают украинское правительство и международные эксперты в контексте регуляторных и экономических инструментов и практической реализации на уровне городов, общин и предприятий.

«В 2021 году на заседаниях Наблюдательного комитета между Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов и Министерством экологических преобразований и демографических вызовов Испании согласованы 4 проекта целевых экологических (зеленых) инвестиций. Это замена 45 старых автобусов на современные электробусы в Киеве, Запорожье, Виннице и Ужгороде. Стоимость проекта составляет почти 890 млн гривен, — отметила Ирина Ставчук и подытожила, — Киотский протокол завершил свое действие, и с 2020 года вступило в силу Парижское соглашение. Надеемся, что в его рамках появятся новые возможности для реализации таких проектов».

Проекты по обновлению подвижного состава обеспечат:

  • уменьшение выбросов СО2 в атмосферу. В прогнозах сокращение выбросов парниковых газов на более 1300 тонн CO2 — экв. в год;
  • улучшение экологической ситуации в городах;
  • повышение качества и комфорта перевозок.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.