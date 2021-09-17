В Украине будут развивать зеленые виды транспорта

Украина в течение последних лет активно работала в направлении принятия обновленных климатических целей Парижского соглашения (НВВ2).

Об этом рассказала заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по вопросам европейской интеграции Ирина Ставчук.

«30 июля 2021 года Правительство утвердило обновленный национально определенный вклад, который ставит целью сократить выбросы парниковых газов до уровня 35% по сравнению с 1990 годом. Этот документ также предусматривает ряд трансформаций и в секторе транспорта, который является одним из загрязнителей, ведь через него в атмосферу попадают загрязняющие вещества и выбросы парниковых газов», — сообщила Ирина Ставчук.

Обновленные цели НПВ в секторе «Транспорт» предусматривают:

увеличение количества частного и общественного электротранспорта;

развитие железнодорожного и водного транспорта. Ведь такие виды транспорта имеют значительно меньшее влияние на окружающую среду;

переход автомобилей с ископаемого топлива на электроэнергию;

развитие микромобильности и соответствующей инфраструктуры.

Это те задачи, над которыми сейчас работают украинское правительство и международные эксперты в контексте регуляторных и экономических инструментов и практической реализации на уровне городов, общин и предприятий.

«В 2021 году на заседаниях Наблюдательного комитета между Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов и Министерством экологических преобразований и демографических вызовов Испании согласованы 4 проекта целевых экологических (зеленых) инвестиций. Это замена 45 старых автобусов на современные электробусы в Киеве, Запорожье, Виннице и Ужгороде. Стоимость проекта составляет почти 890 млн гривен, — отметила Ирина Ставчук и подытожила, — Киотский протокол завершил свое действие, и с 2020 года вступило в силу Парижское соглашение. Надеемся, что в его рамках появятся новые возможности для реализации таких проектов».

Проекты по обновлению подвижного состава обеспечат: