С начала октября украинцы продали 5 млн долларов

В Национальном банке сообщают, что в октябре чистая продажа наличной валюты населением составила 5 миллионов долларов. Это фактически компенсировало ее чистую покупку в безналичной форме на 7 миллионов долларов.
В Нацбанке отмечают, что в октябре, как и в предыдущем месяце, наблюдается сохранение сбалансированности спроса на иностранную валюту по операциям украинцев. При этом, объем чистой продажи населением валюты с начала текущего года находится на том же уровне – 1,8 миллиарда долларов.
Также в НБУ рассказали о ситуации на межбанковском рынке: на прошлой неделе наблюдалось укрепление обменного курса гривны к доллару на 0,9% на фоне преимущества предложения валюты над спросом. Это способствовало покупке банками иностранной валюты и регулятором для сглаживания колебаний обменного курса гривны на общую сумму 228 миллионов долларов, добавили в НБУ.
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