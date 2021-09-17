Законопроект о Дія Сity готов ко второму чтению: Федоров назвал налоговые ставки и ограничения

Налоговый комитет 12 октября рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении законопроект № 5376 о налоговых стимулах для компаний-резидентов специального режима «Дія Сity». В случае его принятия в Украине начнет работать «одна из лучших налоговых систем в мире» для развития IT и креативных индустрий.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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Условия «Дія City» будут зафиксированы на 25 лет. Они гарантируют льготные налоговые ставки, в частности, на зарплаты, которые не будет ограничиваться по единому КВЭД и будут распространяться на всех работников компании.
По данным Федорова, подготовленный ко второму чтению проект предусматривает:
1. Для компаний, которые платят налог на выведенный капитал (ННВК), переходного периода по ограничениям на работу с ФЛП до 2024 не будет: с 2024-го расходы на плательщиков единого налога не должны превышать 50%, а с 2025 — 20%.
2. Налоги для компаний резидентов будут следующими:
«Уверен, что „Дія City“ станет тем двигателем, который поможет Украине занять достойное место среди мировых лидеров цифровой экономики. Ждем успешного второго чтения в Верховной Раде», — подытожил Федоров.
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