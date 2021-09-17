0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 91 0

Формат бесплатной приватизации земли следует трансформировать — Лещенко

Формат бесплатной приватизации земли следует трансформировать — Лещенко

Бесплатная приватизация земли в нынешнем формате является инструментом, который позволяет злоупотреблять этим правом.

Об этом министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко заявил во время пресс-конференции, посвященной 100 дням рынка земли.

«Мы комплексно следим за процессом бесплатной приватизации, поскольку тот ее формат, который сейчас существует, позволяет недобросовестным гражданам злоупотреблять этим правом. Государство понимает соответствующие риски, поэтому бесплатная приватизация должна быть трансформирована», — сказал Лещенко.

По его словам, Минагро будет инициировать общественное обсуждение для того, чтобы заменить право на бесплатную приватизацию в «физических» гектарах правом на фиксированную скидку при покупке и получении в аренду государственных земель.

«Такая скидка будет одинакова и гарантирована для всех граждан, плюс будут предусмотрены дополнительные льготы для ветеранов и других категорий граждан. Для того чтобы ее получить, достаточно подать электронное заявление», — рассказал министр.

Он добавил, что когда все заявления будут обнародованы, ситуация с двойной приватизацией будет невозможна в принципе. Скидка будет касаться именно государственных земель, ведь местное самоуправление — это право территориальной громады.

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.