Формат бесплатной приватизации земли следует трансформировать — Лещенко

Бесплатная приватизация земли в нынешнем формате является инструментом, который позволяет злоупотреблять этим правом.
Об этом министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко заявил во время пресс-конференции, посвященной 100 дням рынка земли.
«Мы комплексно следим за процессом бесплатной приватизации, поскольку тот ее формат, который сейчас существует, позволяет недобросовестным гражданам злоупотреблять этим правом. Государство понимает соответствующие риски, поэтому бесплатная приватизация должна быть трансформирована», — сказал Лещенко.
По его словам, Минагро будет инициировать общественное обсуждение для того, чтобы заменить право на бесплатную приватизацию в «физических» гектарах правом на фиксированную скидку при покупке и получении в аренду государственных земель.
«Такая скидка будет одинакова и гарантирована для всех граждан, плюс будут предусмотрены дополнительные льготы для ветеранов и других категорий граждан. Для того чтобы ее получить, достаточно подать электронное заявление», — рассказал министр.
Он добавил, что когда все заявления будут обнародованы, ситуация с двойной приватизацией будет невозможна в принципе. Скидка будет касаться именно государственных земель, ведь местное самоуправление — это право территориальной громады.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В ноябре в Украине появятся видеокамеры для контроля за соблюдением правил карантина7 ч. назад - 717 17
Украина надеется с ноября начать импорт электроэнергии из Беларуси — СМИ5 ч. назад - 557 6
«Банкоматы воруют деньги»: клиенты ПриватБанка сообщили о новой проблеме5 ч. назад - 1711 4
Tesla показала новую конструкцию батареи для европейской Model Y12 ч. назад - 701 3
Молдова не хочет заключать новый договор с «Газпромом» и просит помощи у ЕСВчера, 19:35 - 1076 3
Завтра на дорогах заработают еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД (список дорог)Вчера, 16:05 - 10778
Украинцы увеличили вклады в банках: как изменились проценты по депозитамВчера, 15:00 - 7612 3
Что учесть, если решили закрыть ФЛПВчера, 17:02 - 3698
Где хотят работать мужчины в Украине, и какую зарплату им предлагают7 ч. назад - 2997
Данилишин объяснил, почему падает курс доллараВчера, 21:40 - 2472
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2889 2
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 789 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2330 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1787 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1467 5