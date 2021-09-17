Формат бесплатной приватизации земли следует трансформировать — Лещенко

Бесплатная приватизация земли в нынешнем формате является инструментом, который позволяет злоупотреблять этим правом.

Об этом министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко заявил во время пресс-конференции, посвященной 100 дням рынка земли.

«Мы комплексно следим за процессом бесплатной приватизации, поскольку тот ее формат, который сейчас существует, позволяет недобросовестным гражданам злоупотреблять этим правом. Государство понимает соответствующие риски, поэтому бесплатная приватизация должна быть трансформирована», — сказал Лещенко.

По его словам, Минагро будет инициировать общественное обсуждение для того, чтобы заменить право на бесплатную приватизацию в «физических» гектарах правом на фиксированную скидку при покупке и получении в аренду государственных земель.

«Такая скидка будет одинакова и гарантирована для всех граждан, плюс будут предусмотрены дополнительные льготы для ветеранов и других категорий граждан. Для того чтобы ее получить, достаточно подать электронное заявление», — рассказал министр.

Он добавил, что когда все заявления будут обнародованы, ситуация с двойной приватизацией будет невозможна в принципе. Скидка будет касаться именно государственных земель, ведь местное самоуправление — это право территориальной громады.