В Украине средняя цена гектара земли сельскохозяйственного назначения составляет около 33 тысяч гривен.
Об этом заявил глава Минагрополитики Роман Лещенко по итогам 100 дней земельной реформы.
«Если брать общую цифру всех трансакций по землям сельскохозяйственного назначения, то средняя стоимость одного гектара, по состоянию на 9 октября, составляет 43 879 грн. Но, если мы делаем средневзвешенную стоимость одного гектара земли для ведения товарного сельскохозяйственного производства, то это речь идет о 32 тыс. 857 грн. А если говорим о средневзвешенной стоимости для ведения личного крестьянского хозяйства, речь идет о 33 тыс. грн», — сказал Лещенко.
По словам министра, разделение по стоимости земли было сделано для лучшего понимания ценообразования на землю сельскохозяйственного назначения. Если взять общую массу трансакций по продаже земли сельхозназначения, то средняя цена является более 40 тыс. грн, однако здесь учтена стоимость земли в Киевской области свыше 240 тыс. грн за гектар. Очевидно, эта земля не будет использована для сельхозпотребностей, поэтому были за основу взяты 95% трансакций на рынке земли.
В то же время на сегодня земли сельхозназначения в Украине продаются значительно дороже нормативно-денежной оценки, отметил Лещенко.
«В Украине абсолютно цивилизованная форма рынка земли, нет никакой спешки. У нас на сегодняшний день более 28 тыс. трансакций зарегистрировано публично. Общая площадь трансакций на сегодняшний день чуть больше 70 тыс. га. У нас сегодня рынок земли имеет динамику к росту», — сказал министр.
Так как рынок земли растет без особых потрясений, теперь Минагрополитики переходит от ежедневной к еженедельной аналитике рынка, подытожил глава ведомства.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В ноябре в Украине появятся видеокамеры для контроля за соблюдением правил карантина13 ч. назад - 950 18
Украина надеется с ноября начать импорт электроэнергии из Беларуси — СМИ11 ч. назад - 978 12
«Банкоматы воруют деньги»: клиенты ПриватБанка сообщили о новой проблеме11 ч. назад - 2882 9
Tesla показала новую конструкцию батареи для европейской Model Y18 ч. назад - 1001 3
Добровольная налоговая амнистия: украинцы задекларировали почти 100 миллионов6 ч. назад - 242 2
Какие документы необходимы для поездок между регионами с 21 октября (инфографика)10 ч. назад - 5045 1
Где хотят работать мужчины в Украине, и какую зарплату им предлагают13 ч. назад - 3925 1
Данилишин объяснил, почему падает курс доллараВчера, 21:40 - 2887
«Банкоматы воруют деньги»: клиенты ПриватБанка сообщили о новой проблеме11 ч. назад - 2882 9
Сто дней рынка земли в Украине: за сколько продают паиВчера, 21:02 - 2371 2
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2921 2
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 801 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2340 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1798 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1482 5