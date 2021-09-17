В Украине средняя цена гектара земли сельскохозяйственного назначения составляет около 33 тысяч гривен.

Об этом заявил глава Минагрополитики Роман Лещенко по итогам 100 дней земельной реформы.

«Если брать общую цифру всех трансакций по землям сельскохозяйственного назначения, то средняя стоимость одного гектара, по состоянию на 9 октября, составляет 43 879 грн. Но, если мы делаем средневзвешенную стоимость одного гектара земли для ведения товарного сельскохозяйственного производства, то это речь идет о 32 тыс. 857 грн. А если говорим о средневзвешенной стоимости для ведения личного крестьянского хозяйства, речь идет о 33 тыс. грн», — сказал Лещенко.

По словам министра, разделение по стоимости земли было сделано для лучшего понимания ценообразования на землю сельскохозяйственного назначения. Если взять общую массу трансакций по продаже земли сельхозназначения, то средняя цена является более 40 тыс. грн, однако здесь учтена стоимость земли в Киевской области свыше 240 тыс. грн за гектар. Очевидно, эта земля не будет использована для сельхозпотребностей, поэтому были за основу взяты 95% трансакций на рынке земли.

В то же время на сегодня земли сельхозназначения в Украине продаются значительно дороже нормативно-денежной оценки, отметил Лещенко.

«В Украине абсолютно цивилизованная форма рынка земли, нет никакой спешки. У нас на сегодняшний день более 28 тыс. трансакций зарегистрировано публично. Общая площадь трансакций на сегодняшний день чуть больше 70 тыс. га. У нас сегодня рынок земли имеет динамику к росту», — сказал министр.

Так как рынок земли растет без особых потрясений, теперь Минагрополитики переходит от ежедневной к еженедельной аналитике рынка, подытожил глава ведомства.

Справка Finance.ua:

1 июля в Украине заработал рынок земли. С этого дня отменен запрет на продажу земли сельскохозяйственного назначения;

позже в Минюсте заявили, что украинцы начали продавать землю. За первую половину дня после отмены моратория Минюст зарегистрировал 33 сделки по продаже земли;