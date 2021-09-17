В Европе начались продажи MG Marvel R Electric

В Европе начались продажи электрического кроссовера MG Marvel R Electric. В стандартной комплектации он стоит 39 990 евро.

MG Marvel R Electric нельзя назвать новым автомобилем, так как он с 2020 года продается в Китае. Внешне Marvel R очень похож на Roewe Marvel X, который дебютировал в 2018 году. В целом его дизайн вполне современный и красивый.

В Европе Marvel R предлагается в трех комплектациях: Comfort, Luxury и Performance. Комплектации Comfort и Luxury оснащаются двумя электромоторами мощностью 180 л.с. и 410 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч составляет 7,9 секунды при максимальной скорости 200 км/ч. Комплектация Performance получила три электромотора. Запас хода – от 370 до 402 км, в зависимости от батареи.



В стандартной комплектации есть двухзонный климат-контроль, панорамный люк и частичная обивка кожей. В более дорогих комплектациях оборудования и систем безопасности больше.

В стандартной комплектации этот электрический кроссовер стоит 39 990 евро, в комплектации Luxury – 43 990 евро, а в топовой комплектации Performance – 47 990 евро.