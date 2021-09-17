В Нацбанке ожидают роста международных резервов под конец года

В Национальном банке ожидают, что международные резервы на конец 2021 года будут выше 30 млрд долл. США.
Об этом заместитель главы НБУ Сергей Николайчук рассказал в эфире утренних новостей KSE live, сообщает пресс-служба НБУ в Фейсбуке.
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«Если говорить о наших ожиданиях по резервам, то в четвертом квартале ощутимых выплат по валютным долгам не будет. Зато у государства будет возможность пополнить резервы за счет привлечений. Прежде всего речь идет как о кредите от МВФ, так и о втором транше от Европейской комиссии, а также о транше от Всемирного банка. Если все эти планы реализуются, а мы надеемся, что для этого есть все основания, то по результатам года резервы снова будут выше 30 млрд долл. США», — отметил Николайчук.
Он напомнил, что резервы в сентябре 2021 года сократились на 9,2% – до 28,7 млрд долл. США прежде всего учитывая то, что именно в сентябре Украина провела основные нынешние выплаты по внешнему долгу. В частности, были погашены бонды, гарантированные правительством США, и реструктуризированы евробонды, а также уплачены проценты по внешним заимствованиям. Общий объем платежей составил около 2,6 млрд долл. США в эквиваленте.
«Дополнительно на снижение долларового эквивалента резервов повлияла курсовая переоценка активов в других валютах и золоте (-202 млн долл. США). При этом Национальный банк на межбанковском валютном рынке имел возможность выкупать валюту. Чистая покупка в прошлом месяце составила почти 140 млн долл. США», — добавил Николайчук.
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