Профессиональная накопительная система: что это такое и для кого она

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал в Минсоцполитики, что такое “Профессиональная накопительная система”.
Право выйти на пенсию досрочно, за 5-10 лет до обычного пенсионного возраста, для людей, которые определенное время проработали во вредных и тяжелых условиях, было предусмотрено советским законодательством в 1956 году, поскольку от такой работы люди теряли здоровье, быстрее теряли работоспособность.
Государство было единственным работодателем, оно получало выгоду от работы людей в тяжелых условиях, поэтому именно оно финансировало досрочные пенсии для таких людей.
После 1990-х годов, когда произошла приватизация многих предприятий, государство перестало быть единственным работодателем для работников производств с вредными и тяжелыми условиями труда.
Поэтому с 2004 года законодательство предусмотрело, что досрочные пенсии для таких людей финансируют работодатели следующим образом:
• сначала Пенсионный фонд выплачивает человеку досрочную пенсию (из полученного единого социального взноса, то есть из средств, которые предназначены на выплату обычных пенсий всем пенсионерам, а не на выплату льготных пенсий);
Это означает, что все нынешние пенсионеры фактически кредитуют бизнес, который использовал труд людей в тяжелых и вредных условиях, а затем возвращает долги пенсионерам.
Но сегодня этот механизм не работает, требует дополнительного финансирования из государственного бюджета Украины (за счет налогоплательщиков), и в дальнейшем ситуация будет ухудшаться.
Что делать. Для исправления ситуации правительство приняло и подало на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект, в котором предложило сохранить право людей, которые работали в тяжелых и вредных условиях, выйти на пенсию досрочно, и постепенно изменить неработающий механизм финансирования таких досрочных пенсий на накопительный:
Таким образом, для людей старше 35 лет ничего не изменится вообще. Им досрочные пенсии так же будет выплачивать Пенсионный фонд. Но это больше не будет происходить за счет других пенсионеров, пенсионеры не будут кредитовать бизнес, Пенсионный фонд не будет ждать, когда поступит возмещение и поступит ли, а гарантированно будет иметь ресурс за
счет повышенного единого социального взноса, который платят работодатели.
Предприятия, которые имеют задолженность по возмещению досрочных пенсий, смогут рассрочить ее уплату на срок до 60 месяцев.
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