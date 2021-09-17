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Одноразовое добровольное декларирование: возможно ли вернуть излишне уплаченную сумму сбора

Одноразовое добровольное декларирование: возможно ли вернуть излишне уплаченную сумму сбора

Государственная налоговая служба Украины объяснила, можно ли вернуть излишне уплаченную сумму сбора из одноразового (специального) добровольного декларирования.

Добровольная декларация подлежит камеральной проверке, которую контролирующий орган проводит в течение 60 календарных дней после подачи декларации.

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В случае обнаружения арифметической ошибки, приведшей к недоплате суммы сбора по одноразовому (специальному) добровольному декларированию, декларант, который подал соответствующую декларацию, обязан уплатить сумму такой недоплаты в течение 10 календарных дней со дня получения соответствующего уведомления в произвольной форме в контролирующий орган и подать уточняющую соответствующую Декларацию в течение 20 календарных дней со дня получения такого уведомления.

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Если сумма сбора, определенная в уточняющей декларации, меньше суммы сбора, уплаченной на основании предварительно поданной декларации, возврат излишне уплаченной суммы осуществляется в порядке, определенном ст. 43 НКУ.

Чтобы вернуть излишне уплаченные средства, налогоплательщик должен подать заявление о возврате (кроме возврата излишне удержанных) в течение 1095 дней со дня возникновения ошибочно и/или излишне уплаченной суммы и/или пени.

Справка Finance.ua:

  • председатель налогового комитета Даниил Гетманцев ответил на наиболее критические вопросы по налоговой амнистии.

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По материалам Finance.UA
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