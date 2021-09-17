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Объявлен первый земельный аукцион в системе Прозорро.Продажи

Объявлен первый земельный аукцион в системе Прозорро.Продажи

В государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи объявлено первый аукцион по аренде коммунальной земли сельскохозяйственного назначения. Земельный участок площадью 2,1 га выставил на аукцион Тавричанский сельский совет (Каховский район, Херсонская область).

Стартовая цена годовой аренды составляет 10% от нормативной денежной оценки участка – 5088 грн. Земельный участок сдается в аренду на 7 лет. Размер гарантийного взноса, необходимого для участия в аукционе, 30% от стартовой цены составляет более 1500 грн. Аукцион состоится 9 ноября и будет проходить на повышение цены.

“Первый земельный аукцион в системе объявила небольшая сельская община. Мы приветствуем, что прозрачную аренду коммунальной земли сельскохозяйственного назначения начинают именно органы местного самоуправления. Это правильный шаг к эффективному использованию земельных ресурсов общины, который поможет привлечь необходимые в бюджет средства “, – отметила первая заместитель директора ГП “Прозорро.Продажи“Дарья Марчак.

Публикация земельных аукционов в системе Прозорро.Продажи происходит через аккредитованные площадки, задача которых помогать продавцам (организаторам торгов) качественно подготовить лот к аукциону и привлечь как можно большее количество участников на аукцион. Сейчас таких площадок в системе более 40, что создает конкуренцию между ними и расширяет круг тех, кто занимается поиском покупателей на лоты.

Напомним, Прозорро.Продажи начали проведение торгов по аренде государственной и коммунальной земли сельскохозяйственного назначения и продажи и аренды земель несельскохозяйственного назначения. В соответствии с Законом Украины №1444 и Постановления №1013 госпредприятие определено администратором электронной торговой системы, в которой происходят земельные торги.

По материалам Finance.UA
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