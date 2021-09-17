Таиланд планирует увеличить сумму туристического сбора

Власти Таиланда обсуждают возможность увеличения суммы туристического сбора. Ввести его планируют с 1 января 2022 года.
Такое решение приняли еще в начале этого года. Однако ранее сбор составлял 300 батов (8 долларов), а теперь придется заплатить 500 батов (13 долларов).
Министерство туризма и спорта планирует собирать туристический сбор с каждого прибывшего в размере 500 батов для “фонда трансформации туризма”.
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Куда направят деньги? В соответствии с планами страны, собранные средства пойдут в туристический фонд, который создадут на случай чрезвычайных ситуаций и который будет субсидировать проекты, которые трансформируют отрасль, сосредотачиваясь на качественном и устойчивом туризме.
По словам Ютасака Супасорна, губернатора Таиландского управления по туризму (TAT), дополнительные 200 бат будут направлены на проекты, инициированные частным сектором, общественными предприятиями или социальными предприятиями, которые хотели бы изменить свой бизнес согласно стратегии фонда.
Также этим сбором хотят способствовать реструктуризации страны от массового до экологически чистого туризма.
Губернатор отметил, что цель фонда – не преодолеть финансовые последствия пандемии, а скорее сосредоточиться на долгосрочном экономическом росте местности.
Интересно, что Таиланд рассчитывает получить 5 миллиардов бат в течение первого года, следовательно, в королевство должны приехать 10 миллионов иностранных туристов.
Условия въезда в Таиланд. Все без исключения лица, планирующие прибыть в Таиланд, должны предварительно получить сертификат на въезд (Certificate of Entry).
По прибытии в Таиланд необходимо пройти за свой счет 14-дневный карантин в одном из определенных тайским правительством гостиничных комплексов, кроме вакцинированных лиц, прибывающих по туристическим программам Phuket Sandbox и Samui Plus.
Таиланд признает такие вакцины: AstraZeneca; Sinovac (Coronavac);Johnson’s and Johnson’s/Janssen; Moderna; Sinopharm; Pfizer (COMIRNATY); Covishield.
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