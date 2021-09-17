Месяц налоговой амнистии: сколько задекларировали украинцы

За более чем месяц работы налоговой амнистии украинцы задекларировали активов на 56,5 млн грн и уплатили с них налог.
Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
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Средства декларировали в разных валютах, в эквиваленте сумма составляет 56,5 млн грн. Из этих активов уплатили почти 3 млн грн налогов в бюджет.
Интересно, что за первые три недели амнистии было задекларировано 33 млн грн и уплачено в бюджет 1,6 млн грн.
Напомним, с 1 сентября стартовала налоговая амнистия – добровольное декларирование доходов продлится год, размер налога, который нужно заплатить, чтобы легализовать свои доходы, будет зависеть от того, какой актив декларируется и где он находится.
Налоговая амнистия позволит гражданам, которые уклонялись от уплаты налогов, открыть свои истинные доходы и доходы, избежав при этом наказания путем декларирования активов.
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