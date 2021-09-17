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Месяц налоговой амнистии: сколько задекларировали украинцы

Месяц налоговой амнистии: сколько задекларировали украинцы

За более чем месяц работы налоговой амнистии украинцы задекларировали активов на 56,5 млн грн и уплатили с них налог.

Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

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Средства декларировали в разных валютах, в эквиваленте сумма составляет 56,5 млн грн. Из этих активов уплатили почти 3 млн грн налогов в бюджет.

Интересно, что за первые три недели амнистии было задекларировано 33 млн грн и уплачено в бюджет 1,6 млн грн.

Напомним, с 1 сентября стартовала налоговая амнистия – добровольное декларирование доходов продлится год, размер налога, который нужно заплатить, чтобы легализовать свои доходы, будет зависеть от того, какой актив декларируется и где он находится.

Налоговая амнистия позволит гражданам, которые уклонялись от уплаты налогов, открыть свои истинные доходы и доходы, избежав при этом наказания путем декларирования активов.

Справка Finance.ua

  • лица, которые декларируют доходы, должны будут уплатить единовременный сбор: 5% в отношении активов, размещенных на счетах украинских банков; 9% для размещенных за рубежом; 2,5% относительно стоимости гособлигаций, приобретенных в период с 1 января 2021 года по 20 июня 2022 года;
  • декларантами не могут быть лица, которые с 1 января 2010 года были государственными топ-чиновниками или народными депутатами.
По материалам Економічна Правда
  • i

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