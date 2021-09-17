Как изменились цены в Киеве (инфографика)

Индекс потребительских цен (ИПЦ) г. Киева в августе 2021 г. по сравнению с июлем 2021 г. составил 99,5% (в целом по Украине — 99,8%). Finance.ua как портал, который заботится об экономии, узнал у Главного управления статистики г. Киева, что подешевело, а что подорожало.
На потребительском рынке в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,4%. Больше всего (на 24,9 и 6,8%) подешевели овощи и фрукты. На 3,6 и 0,8% снизились цены на сыр и творог и макаронные изделия.
В то же время на 20,3% подорожали яйца, на 3,7−0,7% выросли цены на сахар, безалкогольные напитки, подсолнечное масло, хлеб, сливочное масло, мясо и мясопродукты, рыбу и продукты из рыбы, молоко.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия остались без изменений.
Одежда и обувь подешевели на 2,7%,
Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 1,3% произошел в основном за счет повышения цен.
На природный газ — на 9,3%, канализацию — на 8,6%, водоснабжение — на 7,5%, содержание и ремонт жилья — на 6,1%.
Цены на транспорт выросли на 0,2% в первую очередь за счет подорожания транспортных услуг на 1,9%, топлива и масел — на 1,8%.
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