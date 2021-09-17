0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 77 0

Visa создала «сеть сетей» для обмена цифровыми валютами

Visa создала «сеть сетей» для обмена цифровыми валютами

Visa разработала «универсальный платежный канал» (UPC), который соединяет несколько сетей блокчейнов, обеспечивая безопасный перевод цифровых валют.

Об этом пишет Investing.com.

Читайте также: Visa запустит международные денежные переводы по номеру телефона

Компания называет новую систему «универсальным адаптером» для блокчейнов, который позволит центральным банкам, предприятиям и потребителям беспрепятственно обмениваться цифровыми валютами.

«В ближайшие годы многие центральные банки, вероятно, введут какую-то форму цифровой валюты. По мере увеличения сетей цифровых валют, каждая из которых имеет уникальные конструктивные особенности, вероятность того, что потребители, предприятия и продавцы делают операции в одной сети и используют один и тот же тип денег, уменьшается», – отмечает компания.

UPC будет соединять различные сети блокчейнов, устанавливая между ними выделенные платежные каналы – будь то соединение сетей центральных банков – CBDC (Central Bank Digital Currency) – между странами, или соединение сетей CBDC с проверенными частными сетями стейблкойнов.

«Новые надежные блокчейны можно легко добавить в сеть сетей, создав новые каналы оплаты в хабе UPC», – объясняет возможности новой сети Visa.

Специализированные платежные каналы UPC будут созданы вне блокчейна и будут использовать смарт-контракты для обратной связи с различными сетями блокчейнов, обеспечивая безопасную и надежную высокую пропускную способность транзакций и повышая в целом скорость операций.

«В конечном итоге решение UPC нацелено на то, чтобы служить сетью сетей блокчейнов, отслеживая движение денег, независимо от того, проходят ли они в сети Visa или за ее пределами», – говорится в сообщении.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.