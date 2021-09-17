Visa создала «сеть сетей» для обмена цифровыми валютами

Visa разработала «универсальный платежный канал» (UPC), который соединяет несколько сетей блокчейнов, обеспечивая безопасный перевод цифровых валют.

Об этом пишет Investing.com.

Читайте также: Visa запустит международные денежные переводы по номеру телефона

Компания называет новую систему «универсальным адаптером» для блокчейнов, который позволит центральным банкам, предприятиям и потребителям беспрепятственно обмениваться цифровыми валютами.

«В ближайшие годы многие центральные банки, вероятно, введут какую-то форму цифровой валюты. По мере увеличения сетей цифровых валют, каждая из которых имеет уникальные конструктивные особенности, вероятность того, что потребители, предприятия и продавцы делают операции в одной сети и используют один и тот же тип денег, уменьшается», – отмечает компания.

UPC будет соединять различные сети блокчейнов, устанавливая между ними выделенные платежные каналы – будь то соединение сетей центральных банков – CBDC (Central Bank Digital Currency) – между странами, или соединение сетей CBDC с проверенными частными сетями стейблкойнов.

«Новые надежные блокчейны можно легко добавить в сеть сетей, создав новые каналы оплаты в хабе UPC», – объясняет возможности новой сети Visa.

Специализированные платежные каналы UPC будут созданы вне блокчейна и будут использовать смарт-контракты для обратной связи с различными сетями блокчейнов, обеспечивая безопасную и надежную высокую пропускную способность транзакций и повышая в целом скорость операций.

«В конечном итоге решение UPC нацелено на то, чтобы служить сетью сетей блокчейнов, отслеживая движение денег, независимо от того, проходят ли они в сети Visa или за ее пределами», – говорится в сообщении.