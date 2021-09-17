Рынок офисной недвижимости Украины и соседних стран (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у экспертов Colliers Ukraine о состоянии рынка офисной недвижимости Украины и соседних стран.

Несмотря на пандемию и ее последствия, рынок офисной недвижимости в регионе ЦВЕ продолжает стремительно развиваться.

Наибольший прирост нового предложения в первом полугодии 2021 года был отмечен в Варшаве, где девелоперы ввели 10 офисных проектов общей площадью 226 300 м2.

На втором месте оказалась София (115 000 м2),

далее идет Киев (71 000 м2).

По состоянию на конец первого полугодия 2021 года, наибольший объем перспективных новых квадратных метров, заявленных девелоперами к вводу в эксплуатацию в ближайшие несколько лет, наблюдается в Киеве (448 000 м2), Будапеште (350 000 м2) и Варшаве (329 000 м2).

Лидерами в поглощении офисных помещений являются Польша (249,3 м2), Чехия (183,3 м2) и Венгрия (172,9 м2). Среди 15 стран региона ЦВЕ Украина заняла седьмое место с показателем 60 000 м2 за 1П 2021 года.

Сектор бизнес-услуг Украинывходит до топ-3 самых успешных.

По результатам исследования, Польша, Румыния и Украина вошли в топ-3 стран по предоставлению услуг в ИТ и бизнес-секторе. По состоянию на конец 1П 2021 года объем международных и местных бизнес-сервис центров в ИТ-секторе:

в Польше составляет 1602 с большой долей представительств в Кракове, Варшаве и Вроцлаве;

на втором месте Румыния с общим количеством в 215 центров;

и на третьем – Украина, где находятся более 150 центров бизнес-услуг в таких городах-миллионниках как Киев, Львов, Харьков, Одесса.

Перспективность Украины в секторе ИТ и бизнес-услуг. Относительно перспективности Украины в секторе ИТ и бизнес-услуг, следует отметить, что сейчас страна стала популярным местом расположения центров обслуживания бизнеса. Кроме того, Украину регулярно признают как одну из самых привлекательных стран по ИТ-аутсорсингу. Страна предлагает достаточно большое количество специалистов.

На сегодня примерно 190 000 работников работают в центрах обслуживания бизнеса.

Прогнозы. По оценкам экспертов, сейчас Украина демонстрирует темпы роста рынка ИT-услуг на уровне 20-25% ежегодно. Согласно данным UkraineInvest, ожидается, что к 2025 году объем рабочей силы в ИТ возрастет и достигнет 242 000 работников (рост на 27%).