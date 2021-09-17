Рынок офисной недвижимости Украины и соседних стран (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у экспертов Colliers Ukraine о состоянии рынка офисной недвижимости Украины и соседних стран.
Несмотря на пандемию и ее последствия, рынок офисной недвижимости в регионе ЦВЕ продолжает стремительно развиваться.
Наибольший прирост нового предложения в первом полугодии 2021 года был отмечен в Варшаве, где девелоперы ввели 10 офисных проектов общей площадью 226 300 м2.
По состоянию на конец первого полугодия 2021 года, наибольший объем перспективных новых квадратных метров, заявленных девелоперами к вводу в эксплуатацию в ближайшие несколько лет, наблюдается в Киеве (448 000 м2), Будапеште (350 000 м2) и Варшаве (329 000 м2).
Лидерами в поглощении офисных помещений являются Польша (249,3 м2), Чехия (183,3 м2) и Венгрия (172,9 м2). Среди 15 стран региона ЦВЕ Украина заняла седьмое место с показателем 60 000 м2 за 1П 2021 года.
Сектор бизнес-услуг Украинывходит до топ-3 самых успешных.
По результатам исследования, Польша, Румыния и Украина вошли в топ-3 стран по предоставлению услуг в ИТ и бизнес-секторе. По состоянию на конец 1П 2021 года объем международных и местных бизнес-сервис центров в ИТ-секторе:
Перспективность Украины в секторе ИТ и бизнес-услуг. Относительно перспективности Украины в секторе ИТ и бизнес-услуг, следует отметить, что сейчас страна стала популярным местом расположения центров обслуживания бизнеса. Кроме того, Украину регулярно признают как одну из самых привлекательных стран по ИТ-аутсорсингу. Страна предлагает достаточно большое количество специалистов.
На сегодня примерно 190 000 работников работают в центрах обслуживания бизнеса.
Прогнозы. По оценкам экспертов, сейчас Украина демонстрирует темпы роста рынка ИT-услуг на уровне 20-25% ежегодно. Согласно данным UkraineInvest, ожидается, что к 2025 году объем рабочей силы в ИТ возрастет и достигнет 242 000 работников (рост на 27%).
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