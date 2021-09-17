Что будет с тарифами на ЖКХ — Шмыгаль

Кабинет министров выделил 30 миллиардов гривен на компенсации теплокоммунэнерго за разницу в тарифах на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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План Кабмина предусматривает:

Тарифы на газ для населения не изменены. По словам премьера, в мае в Украине запустили годовой продукт, который предусматривает цену менее 8 грн за куб. м, цена не меняется весь отопительный сезон.

Тарифы на тепло и горячую воду не изменены. Шмыгаль отметил, что эти тарифы устанавливают местные власти.

“Мы обеспечили все условия, чтобы повышения тарифов не было, и будем на этом настаивать. “Нафтогаз” предлагает трехлетний контракт – 7,42 за куб газа для этого отопительного сезона, эта цена не будет увеличиваться. У местных руководителей нет объективных оснований повышать тарифы на тепло и горячую воду”, – отметил он.

Шмыгаль добавил, что уже 70% ТКЭ заключили трехлетний контракт, правительство работает над вопросом компенсации ТКЭ разницы в тарифах. Более 300 млрд гривен будут перечислены ТКЭ на это.

Также Кабмин снизил тарифы на э/э для 80% домохозяйств – с 1 октября тариф составит 1,44 грн для тех, кто потребляет менее 250 кВт/ч в месяц. Для тех, кто потребляет больше – тариф останется без изменений. Тарифы на электроотопление также расти не будут.

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