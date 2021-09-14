В правительстве планируют уменьшить долю теневой экономики до 25%

Трехлетний план мероприятий по уменьшению тенизации экономики Украины с 30% до 25% будет разработан уже в ближайшее время. Такое решение было принято во время первого заседания Межведомственной рабочей группы по детенизации экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

«Сегодня, по предварительным расчетам Минэкономики, уровень теневой экономики составляет 30% от официального ВВП. Сейчас мы собрались для наработки предложений по детенизации экономики во всех секторах, должны разработать отдельные точечные меры, выйти на системные решения, даже до введения институциональных изменений», — отметил во время заседания первый вице-премьер-министр — министр экономики Алексей Любченко.

По данным пресс-службы, в повестку дня заседания были включены три вопроса: оценка тенденций теневой экономики в Украине, роль финансового сектора в процессах тенизации экономики Украины и противодействие тенизации табачной отрасли Украины.

Участники заседания обсудили роль финансового сектора в процессах тенизации экономики Украины. Было отмечено, что в этом секторе зафиксирована тенденция увеличения уровня теневой экономики до 37% от объема валовой добавленной стоимости. Было принято решение обобщить предложенные предложения для минимизации теневого сектора. В частности, предложены изменения в действующее законодательство, введение дополнительных требований по регуляции деятельности страховых компаний, усиление финансового контроля и мониторинга и т. п.

Во время обсуждения вопроса противодействия тенизации табачной отрасли Украины приняты решения усилить контроль за деятельностью субъектов хозяйствования, которые проводят операции с подакцизными товарами, активизировать мероприятия по выявлению фактов незаконного изготовления, реализации табачных изделий, наладить механизмы получения информации по каналам международного сотрудничества от компетентных органов иностранных государств и т. д. , отметили в пресс-службе.

В заседании приняли участие представители Минэкономики, Минфина, Министерства внутренних дел, СБУ, Верховной Рады, Национального банка, Государственной налоговой службы, Института экономики и прогнозирования НАН Украины, Государственной таможенной службы, Государственной службы финансового мониторинга, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и другие.