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Предприятия ГУД получили 11 миллионов убытков за полгода

Предприятия ГУД получили 11 миллионов убытков за полгода

В первом полугодии 2021 года предприятия Государственного управления делами, которые обслуживают президента Украины и высших должностных лиц, получили суммарные чистые убытки на сумму 10,9 миллиона гривень.

Об этом свидетельствует сводный отчет о выполнении показателей финансового плана предприятий ГУД, сообщает Марлин.

К сфере управления Государственного управления делами принадлежит 31 предприятие. Среди них 25 работающих, 3 неработающих и по 3 информация отсутствует.

По результатам 2020 года суммарные убытки предприятий ГУД достигли 21,5 млн грн. 2019 год завершен доходами на сумму 1,1 млн грн.

Общая сумма кредитных обязательств предприятий на конец полугодия 2021 года составляет 1,5 млрд грн.

Количество трудоустроенных лиц на предприятиях ГУД составляет 3907 человек.

Среднемесячные расходы на оплату труда простых работников на ГП ГУД составляли 12,1 тыс. грн, на административно-управленческий персонал — 23,3 тыс. грн, тогда как на руководителя — 59,2 тыс. грн.

ГУД управляет такими государственными предприятиями как ГП «Чайка», которое обеспечивает потребности общественного питания ОПУ, ВРУ, КМУ и других; ГП «Укржитлосервис», которое занимается ремонтами жилых и административных зданий; ГП «Санаторий „Конча-Заспа“», который является реабилитационным учреждением для чиновников, и другие.

ГУД обеспечивает деятельность Президента, Верховной Рады, Кабмина, СНБО, других государственных органов, всех международных дипломатических представительств на территории государства.

Сейчас Государственным управлением делами руководит Игорь Лысый.

По материалам Економічна Правда
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