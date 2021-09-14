Зарплаты в Польше возрастут в следующем году

Правительство Польши заявило о повышении зарплат с 1 января 2022 года. Так, минимальная зарплата до вычета налогов увеличится на 210 злотых и составит 3 010 злотых (около 660 евро), а минимальная почасовая ставка составит 19,5 злотых (около 5 евро).
Чистыми, после вычета налогов и взносов в фонд пенсионного страхования, поляки будут получать минимум 2 163,56 злотых (около 470 евро). Средняя зарплата в 2022 году, по прогнозу министерства экономики Польши, составит 5 922 злотых брутто (около 1 295 евро).
В настоящее время до конца 2021 года минимальное вознаграждение за труд составляет 2 800 злотых. С вычетом налогов и пенсионных взносов, эта сумма составляет 2 116,10 злотых.
Изначально правительство Польши планировало увеличить минималку на 200 злотых, что означало бы рост заработных плат на 7,1% по сравнению с этим годом. Однако после консультаций на форуме Совета социального диалога (RDS), было принято решение добавить еще 10 злотых, таким образом повысив минимальный показатель в целом на 7,5%.
Добавим, что уровень средней зарплаты в Польше в этом году составляет 5 681,56 злотых брутто или 4 094,38 злотых нетто – сумма, которую поляки в среднем получают «на руки».
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