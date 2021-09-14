Долги по зарплатам уменьшились на 300 млн грн

В течение августа-сентября 2021 зафиксирована положительная динамика по уменьшению задолженности по заработной плате по сравнению с 1 июля 2021 года. В частности, сумма долга уменьшилась на 7,5%, или на 295 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«Уменьшение долга на 7,5% в течение последних полутора месяцев — фактическое свидетельство, что процесс удалось сдвинуть с мертвой точки. Вопросы ликвидации задолженности на постоянном контроле у руководства государства. Также хочу всем напомнить о поручении премьер-министра Украины относительно погашения задолженности по выплате заработной платы. В частности, все предприятия, которые должны до конца этого года погасить долги до 15 млн грн полностью, остальные — сократить их минимум на половину. Это поручение должно быть выполнено, поэтому прошу всех активизировать работу в этом направлении», — подчеркнула заместитель министра экономики Украины Светлана Глущенко.

Наиболее сложная ситуация с долгами остается на предприятиях, находящихся в сфере управления центральных органов исполнительной власти. По состоянию на 13 сентября 2021 года долг составил более 2,1 млрд грн. Но параллельно с этим на протяжении августа-сентября наблюдается положительная динамика — уменьшение задолженности на 45,7 млн гривен.

Также стало известно, что Минэкономики инициирует введение практики учитывать ситуацию с долгами по заработной плате при оценке эффективности работы руководителей областных администраций. Соответствующее обращение уже подготовлено и будет направлено Президенту Украины.