В бюджете-2022 заложены госгарантии на 78 млрд грн

Проект государственного бюджета на 2022 год предусматривает объем государственных гарантий на уровне 78,2 млрд грн для поддержки и развития предпринимательства.
Согласно законопроекту №6000 о государственном бюджете Украины на 2022 год, господдержку, которая предоставляется по решению Кабмина, предлагается увеличить на 10 млрд грн – до 50 млрд грн.
В частности на программу «Доступные кредиты 5-7-9%» для 20 тысяч предпринимателей предусмотрено 3 млрд грн.
На госгарантии на портфельной основе для микро-, малого и среднего бизнеса выделяется 10 млрд грн.
Кредиты международных финансовых организаций (МФО) на развитие малого и среднего бизнеса предусмотрены на уровне 1,3 млрд грн, а общий доступный кредитный ресурс МФО – 22 млрд грн.
При этом на фонд стартапов выделяется 50 млн грн.
Также предусмотрено проведение платежей на выполнение государством гарантийных обязательств по кредитам, привлеченным под госгарантии, в сумме 6,92 млрд грн.
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