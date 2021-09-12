Укрзализныця будет оставаться убыточной в 2022-2024 годах — прогноз Минфина

Министерство финансов на основании предоставленной Укрзализныцей информации прогнозирует, что государственная компания будет приносить государству убытки в этом году и в последующие 3 года.
Такая информация приведена в анализе фискальных рисков бюджета, который подготовил Минфин.
Анализ рисков, связанных с Укрзализныцей, Минфин проводил по базовому и пессимистическому сценариям (базовый взят для расчета бюджета на следующий год).
Согласно базовому сценарию, убыток УЗ в 2021 году должен составить 725 млн грн, в 2022 году — 967 млн грн, в 2023 году — 2,62 млрд грн, а в 2024 году — 724 млн грн.
Пессимистический сценарий развития событий предполагает еще большие убытки государственной железнодорожной монополии: 852 млн грн в 2021 году, 1,45 млрд грн в 2022 году, 2,84 млрд грн в 2023 году и 2,95 млрд грн в 2024 году.
«Таким образом, в условиях базового и пессимистического сценариев в 2021—2024 годах ожидается убыточная деятельность АО „Укрзализныця“, что негативно скажется на финансовом состоянии Общества и объемах уплаты в государственный бюджет соответствующих налогов и платежей», — констатируют в Минфине.
Согласно анализу ведомства, Укрзализныця остается сильно зависимой от заемного капитала. Причем как в базовом, так и в пессимистическом сценариях эта зависимость в последующие годы будет только расти.
Что касается ликвидности Укрзализныци, то в правительстве видят ухудшение ситуации с ней в 2024 году, что может привести к необходимости привлечения УЗ дополнительного финансирования для выполнения текущих обязательств.
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