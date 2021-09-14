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Столичные власти назвали условие сохранения старых тарифов на тепло и горячую воду

Столичные власти назвали условие сохранения старых тарифов на тепло и горячую воду

Для того чтобы в Киеве вовремя начался отопительный сезон, а тарифы на тепло и горячую воду не повышались, необходимо срочно решить вопрос компенсации теплоснабжающим предприятиям разницы в тарифах.

Об этом заявили в Киевской городской государственной администрации.

На сегодня теплоснабжающие предприятия, в том числе коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» провели расчет экономически обоснованных тарифов стоимости тепловой энергии и тарифов на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения, с учетом актуальных затрат и стоимости природного газа. Поскольку «Киевтеплоэнерго» до сих пор работает по тарифам, установленным еще в 2019 году. За этот период выросла стоимость природного газа, повысился тариф на услуги по распределению природного газа, повысилась цена электрической энергии, выросла стоимость производства тепловой энергии на ТЭЦ и т. д.

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В соответствии с нормами действующего законодательства, по результатам рассмотрения расчетных документов «Киевтеплоэнерго», исполнительный орган Киевского городского совета (Киевская городская государственная администрация) должен подготовить проект распоряжения относительно экономического обоснованных тарифов на тепловую энергию и коммунальные услуги по поставке тепловой энергии и поставке горячей воды.

Однако это невозможно сделать, пока городские власти не имеют соответствующих гарантий от государства об обеспечении действенного механизма компенсации экономически обоснованных тарифов. Чтобы стоимость услуг для киевлян осталась на привычном уровне.

«Учитывая критически сжатые сроки до старта отопительного сезона, консолидированное решение надо принимать незамедлительно и в интересах потребителей, и для обеспечения стабильности тепло- и водоснабжения», — отметили в «Киевтеплоэнерго»

По материалам Finance.UA
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