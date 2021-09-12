Сколько запланировали потратить на космическую отрасль

В проекте Государственного бюджета на 2022 год, который сегодня зарегистрировали в ВР, запланировали выделить Государственному космическому агентству более 1,1 млрд грн.

Как указано в пояснительной записке, на космическую отрасль в проекте Государственного бюджета Украины на 2022 год предусматриваются расходы, в частности на:

продолжение выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских (опытно-конструкторских) работ, связанных с осуществлением космической деятельности в интересах национальной безопасности и обороны, которые выполнялись в рамках Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины в сумме 95 млн грн;

продолжение работ, связанных с утилизацией твердого ракетного топлива и обеспечения безопасности его хранения – 510,4 млн грн;