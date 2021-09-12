0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 10 0

Сколько запланировали потратить на космическую отрасль

Сколько запланировали потратить на космическую отрасль

В проекте Государственного бюджета на 2022 год, который сегодня зарегистрировали в ВР, запланировали выделить Государственному космическому агентству более 1,1 млрд грн.

Как указано в пояснительной записке, на космическую отрасль в проекте Государственного бюджета Украины на 2022 год предусматриваются расходы, в частности на:

  • продолжение выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских (опытно-конструкторских) работ, связанных с осуществлением космической деятельности в интересах национальной безопасности и обороны, которые выполнялись в рамках Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины в сумме 95 млн грн;
  • продолжение работ, связанных с утилизацией твердого ракетного топлива и обеспечения безопасности его хранения – 510,4 млн грн;
  • обеспечение приема и обработки специальной и служебной информации с космических аппаратов, обеспечение контроля за сейсмической обстановкой и другим геофизическими явлениями на всем Земном шаре, обеспечение контроля за качеством научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, изготовлением серийной продукции, поставкой и монтажом ракетно-космической техники – 450,9 млн гривен.
По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.