Строительство военных кораблей: Укроборонпром подписал соглашение с Babcock

Государственный концерн «Укроборонпром» подписал соглашение о сотрудничестве с международной группой компаний Babcock International относительно развития Военно-морских сил ВСУ.
Об этом сообщили в пресс-службе «Укроборонпрома».
Документом предусмотрена совместная реализация украинских военно-морских проектов в рамках программы расширения возможностей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
«Рассчитываю, что реализация подписанного соглашения позволит значительно усилить способности и боевой потенциал украинского флота, а наше сотрудничество станет драйвером восстановления судостроительной отрасли Украины», – отметил генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев.
Отмечается, что подписание данного соглашения также будет способствовать эффективному выполнению трехстороннего Меморандума относительно реализации программы UNCEP, подписанного Министерством обороны Украины, правительством Великобритании и компанией Babcock, в котором последняя выступает как основной промышленный партнер.
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