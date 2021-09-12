Строительство военных кораблей: Укроборонпром подписал соглашение с Babcock

Государственный концерн «Укроборонпром» подписал соглашение о сотрудничестве с международной группой компаний Babcock International относительно развития Военно-морских сил ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укроборонпрома».

Документом предусмотрена совместная реализация украинских военно-морских проектов в рамках программы расширения возможностей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

«Рассчитываю, что реализация подписанного соглашения позволит значительно усилить способности и боевой потенциал украинского флота, а наше сотрудничество станет драйвером восстановления судостроительной отрасли Украины», – отметил генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев.

Отмечается, что подписание данного соглашения также будет способствовать эффективному выполнению трехстороннего Меморандума относительно реализации программы UNCEP, подписанного Министерством обороны Украины, правительством Великобритании и компанией Babcock, в котором последняя выступает как основной промышленный партнер.