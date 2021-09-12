Бюджет Киева на 2022 год составит около 65 миллиардов — Кличко

Бюджет Киева на 2022 год планируется на уровне 65 млрд гривен.
Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Прямой».
«Что касается бюджета города, он будет немного больше, чем в этом году. Несмотря на недопоступления, вызванные пандемией, смета 2022 года составит примерно 65 млрд грн», – отметил Кличко.
По словам мэра Киева, традиционно почти третью часть бюджета направят на сферу образования. Значительную часть средств также планируют выделить на медицину, транспорт и строительство и ремонт дорог.
Вместе с тем, Виталий Кличко отметил, что только в этом году из-за кризиса, вызванного пандемией, город недополучил почти 5 млрд гривен.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Forbes назвал 15 самых комфортных банков УкраиныВчера, 15:15 - 3578 11
Витренко рассказал, как снизить рекордно высокие цены на газ в ЕвропеВчера, 16:15 - 1634 7
Индекс iPhone: сколько нужно работать в разных странах, чтобы купить iPhone 13 (инфографика)3 ч. назад - 1414 6
Украина может получить системы ПВО «Железный купол»11 ч. назад - 812 6
Прожиточный минимум поднимут с 2022 года7 ч. назад - 1141 4
Пособие по безработице будут выплачивать по-новомуВчера, 17:00 - 2534 1
Самые высокооплачиваемые профессии: кого искали работодатели (инфографика)8 ч. назад - 2218
GM презентовал альтернативу Nissan Leaf за 5000 долларов (Фото)13 ч. назад - 2192
Эксперты спрогнозировали, как возможный локдаун повлияет на зарплаты и курс доллараВчера, 21:01 - 1942 2
Витренко рассказал, как снизить рекордно высокие цены на газ в ЕвропеВчера, 16:15 - 1634 7
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)Позавчера, 10:46 - 129
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 706 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 445
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 681 4
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1998