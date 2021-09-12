Бюджет Киева на 2022 год составит около 65 миллиардов — Кличко

Бюджет Киева на 2022 год планируется на уровне 65 млрд гривен.

Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Прямой».

«Что касается бюджета города, он будет немного больше, чем в этом году. Несмотря на недопоступления, вызванные пандемией, смета 2022 года составит примерно 65 млрд грн», – отметил Кличко.

По словам мэра Киева, традиционно почти третью часть бюджета направят на сферу образования. Значительную часть средств также планируют выделить на медицину, транспорт и строительство и ремонт дорог.

Вместе с тем, Виталий Кличко отметил, что только в этом году из-за кризиса, вызванного пандемией, город недополучил почти 5 млрд гривен.