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После старта земельной реформы раскрыты схемы, уволены тысячи чиновников — Лещенко

После старта земельной реформы раскрыты схемы, уволены тысячи чиновников — Лещенко

Пока оппоненты земельной реформы предпринимают попытки блокировать процесс, в рамках инициативы уже уволены тысячи коррумпированных чиновников.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

По его словам, Конституционный суд рассматривает вопрос якобы неконституционности земельной реформы, кроме того, предлагается перевести заседание в закрытом режиме.

«Я как ответственный за реализацию земельной реформы был участником всех этих процессов в Конституционном суде. И нам было очень важно, чтобы был прямой эфир, чтобы люди слышали аргументы за и против. Мы ничего не боимся, мы открыты к диалогу. Но это закрытое заседание в письменной форме — это ничто иное, как попытка наших оппонентов просто перейти к затягиванию процессов, чтобы был постоянно на слуху вопрос Конституционного суда, но окончательного решения не было. Перед запуском рынка земли мы заслушали более 30 ходатайств, в рамках которых мы не могли рассматривать дело по сути, мы просто слушали какие-то ходатайства. Они их подавали с единственной целью — затянуть процесс, пропиариться на камеру и т. д.» — отметил Лещенко.

Он добавил, что уже на первом этапе реализации земельной реформы были раскрыты коррупционные схемы, в которых принимали участие и чиновники.

«Если земельная реформа — это плохо в их понимании, то что же было 30 лет до этого? Отсутствие реестров, отсутствие прозрачной системы, отсутствие легального рынка земли, всё было в „черной зоне“. Я хочу отметить — мы уволили тысячи чиновников. Например, у нас была система Госгеокадастра, в ней работали 10 тыс. чиновников, которые распоряжались землей в нашей стране. Мы уволили там 5 тыс. чиновников, и продолжаем их зачищать, оптимизировать. Потому что они использовали финансовый ресурс налогоплательщиков, мы платили им сотни миллионов гривен зарплат, а они использовали схемы бесплатной приватизации, формировали теневой рынок», — подчеркнул министр.

Кроме того, механизм референдума предусмотрен как инструмент, с помощью которого общество может самостоятельно принимать решения, касающиеся земли, заметил он.

«Я вам больше хочу сказать. Мы прописали механизм референдума. Для чего? Чтобы украинское общество принимало решения и давало свою оценку. Вот вы увидите, что через год-два восприятие земельной реформы в обществе кардинально изменится с точки зрения понимания процесса и поддержки самой реформы», — отметил Лещенко.

Справка Finance.ua:

  • президент Владимир Зеленский 28 апреля 2020 года подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения», который Верховная Рада приняла 31 марта 2020 года;
  • законом предусмотрено, что с 1 июля 2021 года граждане Украины могут приобретать право собственности на земельные участки сельхозназначения площадью до 100 га. С 1 января 2024 года такую возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 тыс. га земли. Запрещена продажа государственных и коммунальных земель. Согласно закону, вопрос, предоставлять ли иностранцам право покупать землю, будет решаться на референдуме.
По материалам Укринформ
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