После старта земельной реформы раскрыты схемы, уволены тысячи чиновников — Лещенко

Пока оппоненты земельной реформы предпринимают попытки блокировать процесс, в рамках инициативы уже уволены тысячи коррумпированных чиновников.
Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.
По его словам, Конституционный суд рассматривает вопрос якобы неконституционности земельной реформы, кроме того, предлагается перевести заседание в закрытом режиме.
«Я как ответственный за реализацию земельной реформы был участником всех этих процессов в Конституционном суде. И нам было очень важно, чтобы был прямой эфир, чтобы люди слышали аргументы за и против. Мы ничего не боимся, мы открыты к диалогу. Но это закрытое заседание в письменной форме — это ничто иное, как попытка наших оппонентов просто перейти к затягиванию процессов, чтобы был постоянно на слуху вопрос Конституционного суда, но окончательного решения не было. Перед запуском рынка земли мы заслушали более 30 ходатайств, в рамках которых мы не могли рассматривать дело по сути, мы просто слушали какие-то ходатайства. Они их подавали с единственной целью — затянуть процесс, пропиариться на камеру
Он добавил, что уже на первом этапе реализации земельной реформы были раскрыты коррупционные схемы, в которых принимали участие и чиновники.
«Если земельная реформа — это плохо в их понимании, то что же было 30 лет до этого? Отсутствие реестров, отсутствие прозрачной системы, отсутствие легального рынка земли, всё было в „черной зоне“. Я хочу отметить — мы уволили тысячи чиновников. Например, у нас была система Госгеокадастра, в ней работали 10 тыс. чиновников, которые распоряжались землей в нашей стране. Мы уволили там 5 тыс. чиновников, и продолжаем их зачищать, оптимизировать. Потому что они использовали финансовый ресурс налогоплательщиков, мы платили им сотни миллионов гривен зарплат, а они использовали схемы бесплатной приватизации, формировали теневой рынок», — подчеркнул министр.
Кроме того, механизм референдума предусмотрен как инструмент, с помощью которого общество может самостоятельно принимать решения, касающиеся земли, заметил он.
«Я вам больше хочу сказать. Мы прописали механизм референдума. Для чего? Чтобы украинское общество принимало решения и давало свою оценку. Вот вы увидите, что через год-два восприятие земельной реформы в обществе кардинально изменится с точки зрения понимания процесса и поддержки самой реформы», — отметил Лещенко.
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