0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 30 0

Минцифры за полгода сэкономило три миллиарда на IT-закупках

Минцифры за полгода сэкономило три миллиарда на IT-закупках

Министерство цифровой трансформации в течение первой половины текущего года сэкономило на IT-закупках 3 млрд гривен государственных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

«С 2019 года Минцифры занимается утверждением всех государственных IT-закупок через Национальную программу информатизации.
Согласовывается все — от создания сложных ІТ-систем, реестров и серверов до простых закупок техники и даже ее ремонта. За первое полугодие 2021 года на согласование в Минцифры было подано 1080 проектов информатизации. Из них 50 не были утверждены ввиду несоответствия. Так, нам удалось сэкономить более 3 млрд государственных средств на IT-закупках», — сказано в сообщении.

Ежегодно госорганы подают тысячи проектов, которые существенно помогают ускорить цифровизацию Украины. Однако порой некоторые из этих проектов имеют большие коррупционные риски. Например, в 2019 году было подано 2755 проектов, из которых не прошли 166 на сумму в 1,8 млрд гривен. В 2020 году из 1578 проектов информатизации были отклонены 154 на сумму в 1,3 млрд гривен.

«Благодаря утверждению проектов мы уже сэкономили государству более 6 млрд грн на IT-закупках. Неоднократно бывали ситуации, когда команда Минцифры анализировала тендеры и останавливала предложения с завышенными ценами, несоответствующему и ненужному ПО», — отметил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Чаще всего проекты не были согласованы по следующим причинам:

  • очевидное завышение стоимости проектов;
  • закупка запрещенного программного обеспечения;
  • пренебрежение стандартами в сфере технологий и защиты информации. Например, установление ПО без проверки или отсутствие информации о передаче имущественных прав на созданные продукты;
  • отсутствие у проекта комплексной системы защиты информации.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.