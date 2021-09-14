Минцифры за полгода сэкономило три миллиарда на IT-закупках

Министерство цифровой трансформации в течение первой половины текущего года сэкономило на IT-закупках 3 млрд гривен государственных средств.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
«С 2019 года Минцифры занимается утверждением всех государственных IT-закупок через Национальную программу информатизации.
Согласовывается все — от создания сложных ІТ-систем, реестров и серверов до простых закупок техники и даже ее ремонта. За первое полугодие 2021 года на согласование в Минцифры было подано 1080 проектов информатизации. Из них 50 не были утверждены ввиду несоответствия. Так, нам удалось сэкономить более 3 млрд государственных средств на IT-закупках», — сказано в сообщении.
Ежегодно госорганы подают тысячи проектов, которые существенно помогают ускорить цифровизацию Украины. Однако порой некоторые из этих проектов имеют большие коррупционные риски. Например, в 2019 году было подано 2755 проектов, из которых не прошли 166 на сумму в 1,8 млрд гривен. В 2020 году из 1578 проектов информатизации были отклонены 154 на сумму в 1,3 млрд гривен.
«Благодаря утверждению проектов мы уже сэкономили государству более 6 млрд грн на IT-закупках. Неоднократно бывали ситуации, когда команда Минцифры анализировала тендеры и останавливала предложения с завышенными ценами, несоответствующему и ненужному ПО», — отметил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Чаще всего проекты не были согласованы по следующим причинам:
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