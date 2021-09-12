Летом 2021 года украинцы путешествовали активнее, чем до пандемии: ТОП-5 популярных направлений

За три летних месяца 2021 года украинцы путешествовали больше, чем в доковидном 2019 году. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у туроператора Join UP!, куда путешествовали украинцы и как изменились цены на путешествия.
«В 2021 г. услугами туроператора воспользовались 359 480 туристов, в то время как в 2020 г. таких было вдвое меньше — 168 106 человек. Показатели этого года даже обгоняют результаты 2019 г., когда в путь отправились 313 752 путешественников», — сказано в сообщении.
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