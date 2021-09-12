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Летом 2021 года украинцы путешествовали активнее, чем до пандемии: ТОП-5 популярных направлений

Летом 2021 года украинцы путешествовали активнее, чем до пандемии: ТОП-5 популярных направлений

За три летних месяца 2021 года украинцы путешествовали больше, чем в доковидном 2019 году. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у туроператора Join UP!, куда путешествовали украинцы и как изменились цены на путешествия.

«В 2021 г. услугами туроператора воспользовались 359 480 туристов, в то время как в 2020 г. таких было вдвое меньше — 168 106 человек. Показатели этого года даже обгоняют результаты 2019 г., когда в путь отправились 313 752 путешественников», — сказано в сообщении.

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ТОП-5 самых популярных направлений:

  • лидерами остаются Турция и Египет. Это связано как с упрощенными условиями пересечения границы, так и с доступными ценами на туры. Кроме того, среди украинских туристов остаются популярными поездки в формате «все включено», а потому страны, где такой тип отдыха распространен, традиционно занимают первые строчки;
  • в первую пятерку попала Греция, которая в прошлом году осталась недоступной из-за противопандемических ограничений.

Ценовая политика:

  • рост или снижение цен на отдых в стране зависит от развития гостиничной базы, ее загрузки, налоговой политики государства, уровня жизни в стране и еще многих факторов, которые включают даже погодные условия в тот или иной период;
  • среди наиболее популярных летом направлений можно наблюдать разновекторную динамику. В Турции стоимость тура за последний год почти не изменилась: +1%. В Египте цены уменьшились на 2%, а вот отдых в Черногории подешевел почти на 19% по сравнению с 2020 годом.

Справка Finance.ua:

  • авиакомпания Turkish Airlines с 23 сентября 2021 года начнет летать из Николаева в Стамбул;
  • SkyUp начнет летать из Киева в Мадрид с 18 октября 2021 г. Первые билеты можно будет купить по цене от 534 грн из Киева (их количество ограничено).

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По материалам Finance.UA
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