Кулеба о противодействии «Северному потоку-2»: продолжаем дружеское давление

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина осуществляет «исключительно дружеское давление» на партнеров, чтобы помешать запуску российского газопровода «Северный поток-2».
Об этом заявил Дмитрий Кулеба.
Глава украинской дипломатий убежден, что обещания по противодействию «Северному потоку-2» должны перерасти в конкретные гарантии.
«Мы будем продолжать переговоры, мы будем продолжать исключительно дружеское давление на партнеров. Потому что пора переходить от словесных заверений к конкретным гарантиям. Тем более, что мы видим, что РФ на европейском газовом рынке перешла к конкретным действиям, накручивая цены на газ, вводя эффект непредсказуемости рынка и ажиотаж из-за дефицита», — пояснил Кулеба.
По его словам, уже сейчас надо действовать Германии и Соединенным Штатам.
«Украина готова вместе с ними действовать. И не только Украина, но и другие страны Центральной Европы», — добавил министр.
Напомним, США во время визита Президента Владимира Зеленского пообещали Украине конкретные шаги в запуске российского газопровода «Северный поток-2».
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