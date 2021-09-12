Кулеба о противодействии «Северному потоку-2»: продолжаем дружеское давление

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина осуществляет «исключительно дружеское давление» на партнеров, чтобы помешать запуску российского газопровода «Северный поток-2».

Об этом заявил Дмитрий Кулеба.

Глава украинской дипломатий убежден, что обещания по противодействию «Северному потоку-2» должны перерасти в конкретные гарантии.

«Мы будем продолжать переговоры, мы будем продолжать исключительно дружеское давление на партнеров. Потому что пора переходить от словесных заверений к конкретным гарантиям. Тем более, что мы видим, что РФ на европейском газовом рынке перешла к конкретным действиям, накручивая цены на газ, вводя эффект непредсказуемости рынка и ажиотаж из-за дефицита», — пояснил Кулеба.

По его словам, уже сейчас надо действовать Германии и Соединенным Штатам.

«Украина готова вместе с ними действовать. И не только Украина, но и другие страны Центральной Европы», — добавил министр.

Напомним, США во время визита Президента Владимира Зеленского пообещали Украине конкретные шаги в запуске российского газопровода «Северный поток-2».