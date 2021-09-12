Проект бюджета-2022: на обслуживание Офиса Зеленского предлагают выделить 1,08 млрд грн

В проекте Государственного бюджета на 2022, который сегодня зарегистрировали в ВР, на обслуживание и обеспечение Офиса Президента Украины предлагают выделить 1,08 млрд грн.
Обслуживание и обеспечение Офиса Президента осуществляет Государственное управление делами. На это в 2022 году ГУД предлагают выделить 1,08 млрд грн.
Общий бюджет Госуправления, согласно документу, планируется в размере 2,8 млрд грн.
Добавим, что среди «статей» расходов ГУД – изготовление государственных наград и выплата госпремий, на что предлагают выделить 23,6 млн грн и 3,7 млн грн соответственно.
В 2021 году на обслуживание и обеспечение Офиса Президента в Госбюджете предусмотрели более 1,2 млрд грн.
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