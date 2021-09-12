Сколько Украина потратила на борьбу с COVID в этом году

В Украине с начала текущего года на борьбу с коронавирусом было потрачено более 30 млрд гривен. Всего в 2021 году предусмотрено более 36 млрд.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

По данным ведомства, средства были потрачены на такие цели:

на оплату услуг по экстренной и стационарной медпомощи, вакцинации населения – 11,8 млрд грн; закупку вакцин от COVID -19 – 9,8 млрд грн.

приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID -19 (кроме вакцин) – 2,5 млрд грн, в том числе 1,7 млрд грн средств местных бюджетов;

выплаты заведениям Национальной академии медицинских наук Украины за услуги по госпитализации пациентов с COVID -19 – 14 млн грн;

на обеспечение больниц кислородом – 0,5 млрд грн;

меры соцподдержки населения в условиях карантина – 2,9 млрд грн; на выплату больничных – 0,8 млрд гривен. Всего на эти цели в Минсоцполитики было направлено 3,8 млрд грн;

на выплату пособия по безработице – 1,1 млрд грн;

на осуществление мероприятий по борьбе с COVID -19 в учебных заведениях – 18,3 млн грн;