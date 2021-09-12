0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 28 0

Сколько Украина потратила на борьбу с COVID в этом году

Сколько Украина потратила на борьбу с COVID в этом году

В Украине с начала текущего года на борьбу с коронавирусом было потрачено более 30 млрд гривен. Всего в 2021 году предусмотрено более 36 млрд.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

По данным ведомства, средства были потрачены на такие цели:

  • на оплату услуг по экстренной и стационарной медпомощи, вакцинации населения – 11,8 млрд грн; закупку вакцин от COVID-19 – 9,8 млрд грн.
  • приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 (кроме вакцин) – 2,5 млрд грн, в том числе 1,7 млрд грн средств местных бюджетов;
  • выплаты заведениям Национальной академии медицинских наук Украины за услуги по госпитализации пациентов с COVID-19 – 14 млн грн;
  • на обеспечение больниц кислородом – 0,5 млрд грн;
  • меры соцподдержки населения в условиях карантина – 2,9 млрд грн; на выплату больничных – 0,8 млрд гривен. Всего на эти цели в Минсоцполитики было направлено 3,8 млрд грн;
  • на выплату пособия по безработице – 1,1 млрд грн;
  • на осуществление мероприятий по борьбе с COVID-19 в учебных заведениях – 18,3 млн грн;
  • на доплаты к заработной плате военнослужащим Нацгвардии и Госпограничной службы, органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, медицинским и другим работникам ведомственных учреждений здравоохранения – 0,8 млрд гривен (98% направленных средств).
По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.