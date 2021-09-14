Туризм в Киеве: стало известно, из каких стран чаще всего приезжают в столицу

За счет туристического сбора с начала года бюджет Киева получил 22 млн грн.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко на телеканале Прямой.

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«На сегодня столицу посетили около 300 тысяч иностранцев. Туризм – одна из важных сфер нашего старинного и красивого города. Киев привлекателен и тем, что цены, по сравнению с другими странами, намного ниже. Но, например, одна семья туристов с Ближнего Востока, которых сейчас много приезжает в Украину, оставляет в Киеве от 300 до 500 долларов в сутки. Это проживание в гостиницах, это посещение ресторанов и кафе, концертов, – сказал Кличко. – С начала года только от туризма бюджет города получил более 22 миллионов гривен», – отметил Виталий Кличко.

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Стоит отметить, что 5-ю часть от общего числа туристов на сегодня составляют туристы из стран Ближнего Востока.

А больше всего в Киев едет туристов:

из США – более 26,5 тыс. человек с начала года;

– более 26,5 тыс. человек с начала года; из Израиля – более 22 тысяч человек;

Турции – более 21 тыс. человек.

С Ближнего Востока в этом году Киев посещают туристы из Саудовской Аравии, ОАЭ, Израиля, Турции. Что касается Саудовской Аравии, то с начала года оттуда приехало более 13 тысяч туристов. Поскольку появилось прямое авиасообщение между странами. И в июле прошлого года был введен безвизовый режим между странами. Кроме того, большинство стран Европы остаются для туристов из Аравии закрытыми.